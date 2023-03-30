الإصابة قد تنهي موسم أوناحي مع مرسيليا

أعلن الكرواتي إيغور تودور، مدرب فريق مرسيليا الفرنسي لكرة القدم، اليوم الخميس أن لاعب الوسط الدولي المغربي عز الدين أوناحي من المحتمل أن يغيب حتى نهاية الموسم بسبب إصابة في القدم.

وأضاف تودور أن الدولي المغربي سيخضع لجراحة، وأنه من المحتمل أن يغيب حتى نهاية الموسم.

وتعرض أوناحي للإصابة مع المغرب في المباراة الودية التي فاز بها منتخب بلاده على البرازيل 2-1 السبت الماضي.

وكان أوناحي تألق في كأس العالم 2022 في قطر، وأسهم في قيادة بلاده إلى نصف النهائي في إنجاز أفريقي وعربي غير مسبوق، لينتقل إلى مرسيليا مطلع العام في سوق الانتقالات الشتوية قادمًا من أنجيه.

ويحتل مرسيليا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 59 نقطة خلف باريس سان جيرمان المتصدر برصيد 66 نقطة.