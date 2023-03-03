بالفيديو.. مبابي على عتبة إنجاز تاريخي قبل مواجهة بايرن ميونخ

يقف المهاجم كيليان مبابي عند عتبة إنجاز تاريخي مع باريس سان جيرمان متصدر الدوري الفرنسي لكرة القدم بمواجهة ضيفه نانت غدا السبت في الجولة الـ26، وذلك قبل المواجهة المرتقبة أمام مضيفه بايرن ميونخ الألماني في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

ورفع مهاجم منتخب "الديوك" بهدفيه خلال الفوز 3-صفر على مرسيليا في المرحلة الماضية رصيده إلى 200 هدف بقميص نادي العاصمة المملوك قطريا، ليعادل زميله السابق الأوروغوياني إدينسون كافاني كأفضل هداف في تاريخ النادي.

ومن غير المستبعد أن يزور مبابي -الذي سجل 4 أهداف في مباراتيه الأخيرتين بعد عودته من الإصابة- الشباك مرة جديدة أمام فريق "الكناري" حامل كأس فرنسا وصاحب المركز الـ14 في الدوري على ملعب "بارك دي برينس" للانفراد بالرقم القياسي.

وقال كريستوف غالتييه مدرب سان جيرمان عقب الفوز على مرسيليا الذي كان قد أخرجه من الكأس المحلية "من دون أدنى شك سيحطم كيليان الرقم القياسي، هو أفضل هداف في العالم في الوقت الحالي، لا شك في ذلك".

وتابع "هو سريع جدا ويقوم بأي شيء بسرعة، دائما يظهر في المباريات الكبيرة، وهو أمر يجيد القيام به اللاعبون الكبار".

💙❤️@KMbappe وإدينسون كافاني: أفضل هدّافيْن في تاريخ النادي برصيد 2️⃣0️⃣0️⃣ هدفاً! ⚽️

pic.twitter.com/z6E5WFrx7J — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) February 27, 2023

مبابي أسرع من كافاني

احتاج مبابي إلى 246 مباراة فقط و5 سنوات ونصف السنة للوصول إلى حاجز الـ200 هدف بقميص سان جيرمان منذ أن وقّع على كشوفاته قادما من موناكو في أغسطس/آب 2017.

في المقابل، احتاج كافاني إلى 298 مباراة بين عامي 2013 و2020 للوصول إلى هذه العتبة، أما المهاجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش أحد النجوم الأوائل في حقبة ملكية قطر فقد حمل سابقا الرقم القياسي مع 156 هدفا في 4 سنوات قضاها في باريس حتى عام 2016.

وسيكون مبابي (24 عاما) أمام إنجاز جديد في مسيرته بعد شهرين فقط من تتويجه هدافا لمونديال قطر برصيد 8 أهداف، منها ثلاثية في المباراة النهائية أمام أرجنتين زميله ليونيل ميسي، والتي خسرتها فرنسا بركلات الترجيح بعد التعادل 3-3.

وأرخت هذه الخسارة في الدوحة بظلالها على مبابي، وحالت دون فوزه بلقب "الأفضل" في جوائز الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" (FIFA)، والذي ظفر به زميله "البرغوث" الصغير في حفل أقيم في باريس الاثنين الماضي.

طارق ذياب: على مبابي أن يركض وميسي يتولى توصيل الكرة له لكي يسجل#الدوري_الفرنسي #ميسي #باريس_سان_جيرمان pic.twitter.com/7qGzy4kQLD — beIN SPORTS (@beINSPORTS) February 26, 2023

ويتحضر مبابي وميسي للموقعة المنتظرة في بايرن، حيث يحل سان جيرمان ضيفا على بطل ألمانيا في المواسم العشرة الماضية في إياب ثمن نهائي المسابقة القارية الأم بعد الخسارة بنتيجة صفر-1 ذهابا.

جلس مبابي العائد من إصابة خلال الخسارة ذهابا على مقاعد البدلاء، لكنه حصل على فرصة الدخول إلى المستطيل الأخضر وتسجيل هدف ألغاه الحكم بداعي التسلل.

وعلى الرغم من أن سان جيرمان يفتقد للحلقة الثالثة في هجومه الناري البرازيلي نيمار لإصابة في كاحله فإنه يؤمن بحظوظه في قلب المعادلة أمام عملاق بافاريا بفضل الثنائي ميسي ومبابي الذي ألهب ملعب "فيلودروم" في الفوز على مرسيليا بهدفي مبابي من تمريرتين حاسمتين من الأرجنتيني الذي سجل بدوره بكرة من الفرنسي.

ويحكم سان جيرمان قبضته على الصدارة مع 60 نقطة، متقدما بفارق 8 نقاط عن مرسيليا الذي سيحل ضيفا على رين بعد غد الأحد في ختام منافسات هذه المرحلة.