شاهد – "النيران الصديقة" تقود برشلونة لفوز مثير على ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس إسبانيا

خطف برشلونة فوزا صعبا الخميس، من مضيفه ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، بهدف دون رد، ليخطو خطوة كبيرة نحو بلوغ المواجهة النهائية للمسابقة.

وعلى ملعب "سانتياغو برنابيو" في العاصمة الإسبانية فاجأ برشلونة مضيفه ريال مدريد وخطف انتصارا غير متوقع، بفضل هدف جاء عبر النيران الصديقة، حينما حول المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو الكرة عن طريق الخطأ في مرمى فريقه.

وجاء الهدف في الدقيقة 26 بعد مجهود فردي مميز من متوسط الميدان الإيفواري فرانك كيسي، الذي انطلق بالكرة وسددها باتجاه الحارس البلجيكي تيبو كورتوا، قبل ترتطم بميليتاو وتكمل طريقها نحو الشباك.

واعترض لاعبو ريال مدريد على الهدف بحجة وجود كيسي في موقف التسلل، لكن الحكم وبعد العودة إلى تقنية "الفار" (VAR) احتسب الهدف.

ويكفي برشلونة، الذي خاض المباراة دون عدد من نجومه المؤثرين على غرار روبرت ليفاندوفسكي وبيدري وعثمان ديمبلي بسبب الإصابة، التعادل بأي نتيجة في مباراة الإياب التي ستجرى بملعبه "سبوتيفاي كامب نو" في الخامس من أبريل/ نيسان المقبل، من أجل حجز بطاقة التأهل للدور النهائي.

وبهذا الانتصار، واصل برشلونة تفوقه على الريال للمباراة الثانية على التوالي، بعدما سبق أن تغلب بنتيجة 3-1 على الفريق الملكي في يناير/كانون الثاني الماضي، في نهائي كأس السوبر الإسباني، الذي جرى بالعاصمة السعودية الرياض.

وكانت هذه المباراة هي الثالثة بين الفريقين بمختلف المسابقات خلال الموسم الحالي، وسبق أن فاز الريال 3-1 على برشلونة على ملعب "سانتياغو برنابيو" في مواجهة الفريقين الأولى بالدوري الإسباني في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

👊 فوز مهم في مدريد، والحسم بعد شهر في برشلونة pic.twitter.com/oxX7Qmgwi5 — نادي برشلونة (@fcbarcelona_ara) March 2, 2023

ومن المقرر أن يتجدد الموعد أيضا بين الفريقين في 19 مارس/ آذار الجاري في برشلونة، خلال مواجهة الفريقين الثانية ببطولة الدوري.

يذكر أن المباراة الأولى في ذهاب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا انتهت بفوز أوساسونا بهدف دون رد أيضا على جاره أتلتيك بلباو.