بمشاركة مبابي.. حملة "كتفًا بكتف" لنجوم الرياضة التركية تجمع 45 مليون دولار لضحايا الزلزال

جمع نجوم الرياضة الأتراك بمشاركة بعض نجوم كرة القدم العالميين نحو 546 مليون ليرة تركية (نحو 45 مليون دولار أميركي) في حملة المساعدات "كتفا بكتف" التي نظمتها مؤسسات رياضية تركية لدعم متضرري الزلزال الذي ضرب تركيا الشهر الماضي.

وتعهد النجم الفرنسي كيليان مبابي -في لقاء سابق معه- ببذل قصارى جهده لمساعدة ضحايا الزلزال في تركيا، وتزامنا مع حملة "كتفا بكتف" نشر مهاجم باريس سان جيرمان على حسابه الشخصي في تويتر الأربعاء الماضي العلم التركي ورمزا تعبيريا للدعاء من أجل تركيا.

🇹🇷🫡🙏🏽… — Kylian Mbappé (@KMbappe) March 1, 2023

ونشر رجل الأعمال التركي أجون إيليجاي -الذي يملك عددا من القنوات التلفزيونية التركية ونادي هال سيتي الإنجليزي- في تغريدة على حسابه الشخصي عبر موقع تويتر أمس الخميس صورا من الحملة التي كانت الأربعاء الماضي في بث مباشر لجمع الأموال لصالح ضحايا الزلزال.

وقال إيليجاي "في حملة المساعدة كتفًا بكتف التي نظمناها الليلة الماضية كأسرة كرة القدم حاولنا مداواة جراحنا في الوحدة والتضامن ضمن البث المشترك، وتم جمع 845.7 مليون ليرة تركية، شكرا جزيلا لكل من ساهم".

Dün akşam futbol ailesi olarak düzenlediğimiz “Omuz Omuza” yardım kampanyamızda ortak yayın ile birlik ve dayanışma içinde yaralarımızı sarmaya çalıştık. Ortak yayında tam 845.7 milyon TL toplandı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. pic.twitter.com/TjIVFnG1V2 — Acun Ilıcalı (@acunilicali) March 2, 2023

وشارك في البث المباشر عدد من نجوم كرة القدم التركية والمدربين الأتراك، مثل المهاجم جنك توسون، والمدرب المخضرم فاتح تيريم، ومدرب هاتاي سبور فولكان ديميريل.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن اللاعب الفرنسي بافيتيمبي غوميز تبرع ضمن مشاركته في حملة المساعدات بـ4 ملايين ليرة تركية (211 ألف دولار) ومثله تبرع النجم الإسباني خوان ماتا.

وحملة "كتفا بكتف" نظمتها وزارة الشباب والرياضة التركية، واتحاد كرة القدم التركي، ومؤسسة رابطة أندية الدوري الممتاز، بمشاركة أندية كرة القدم التركية ورياضيين أتراك، وبُثت مباشرة على العديد من القنوات الرياضية.

Futbol ailesi depremin yaralarını sarmak için bu akşam 20.00’de canlı yayında buluşuyor.. #OmuzOmuza pic.twitter.com/88FvzbEDbq — Acun Ilıcalı (@acunilicali) March 1, 2023

"Omuz Omuza" kampanyası… Futbol dünyası depremzedeler için bir araya geldi. TFF ve futbol kulüpleri ile sporcular yardım topladı. pic.twitter.com/fVO2dXNNcN — Habertürk TV (@HaberturkTV) March 2, 2023

📞 Cengiz Ünder'in yayına bağlandığı sırada Ali Koç, Mehmet Büyükekşi ve Erden Timur. ❓ Sizce ne konuşuyorlar? pic.twitter.com/KjJgo3QILF — Ajansspor (@ajansspor) March 2, 2023

Omuz Omuza programında “A milli takım forması giyen Türk oyuncuların tamamı” toplam 6 milyon ₺ bağış yaptı. Juan Mata ile Gomis ise 8 milyon ₺ bağışladı. pic.twitter.com/XU3JyytzuY — 🎙 Muhbir (@ajans_muhbir) March 2, 2023

Omuz Omuza programında “A milli takım forması giyen Türk oyuncuların tamamı” toplamda 6 milyon TL bağış yaparken, Türkiye'de forma giyen; 💢 İspanyol futbolcu Juan Mata 4 Milyon TL 💢 Fransız Bafetimbi Gomis 4 Milyon TL bağışta bulundu. pic.twitter.com/NyhccYogcx — gdh (@gundemedairhs) March 2, 2023