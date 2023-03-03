رياضة

بمشاركة مبابي.. حملة "كتفًا بكتف" لنجوم الرياضة التركية تجمع 45 مليون دولار لضحايا الزلزال

صورة من حساب أجون إيليجاي-تويتر
نجوم الرياضة الأتراك ويقف إيليجاي وسطهم (أجون إيليجاي-تويتر)
3/3/2023-|آخر تحديث: 3/3/202305:30 PM (مكة المكرمة)

جمع نجوم الرياضة الأتراك بمشاركة بعض نجوم كرة القدم العالميين نحو 546 مليون ليرة تركية (نحو 45 مليون دولار أميركي) في حملة المساعدات "كتفا بكتف" التي نظمتها مؤسسات رياضية تركية لدعم متضرري الزلزال الذي ضرب تركيا الشهر الماضي.

وتعهد النجم الفرنسي كيليان مبابي -في لقاء سابق معه- ببذل قصارى جهده لمساعدة ضحايا الزلزال في تركيا، وتزامنا مع حملة "كتفا بكتف" نشر مهاجم باريس سان جيرمان على حسابه الشخصي في تويتر الأربعاء الماضي العلم التركي ورمزا تعبيريا للدعاء من أجل تركيا.

ونشر رجل الأعمال التركي أجون إيليجاي -الذي يملك عددا من القنوات التلفزيونية التركية ونادي هال سيتي الإنجليزي- في تغريدة على حسابه الشخصي عبر موقع تويتر أمس الخميس صورا من الحملة التي كانت الأربعاء الماضي في بث مباشر لجمع الأموال لصالح ضحايا الزلزال.

وقال إيليجاي "في حملة المساعدة كتفًا بكتف التي نظمناها الليلة الماضية كأسرة كرة القدم حاولنا مداواة جراحنا في الوحدة والتضامن ضمن البث المشترك، وتم جمع 845.7 مليون ليرة تركية، شكرا جزيلا لكل من ساهم".

وشارك في البث المباشر عدد من نجوم كرة القدم التركية والمدربين الأتراك، مثل المهاجم جنك توسون، والمدرب المخضرم فاتح تيريم، ومدرب هاتاي سبور فولكان ديميريل.

وذكرت وسائل إعلام تركية أن اللاعب الفرنسي بافيتيمبي غوميز تبرع ضمن مشاركته في حملة المساعدات بـ4 ملايين ليرة تركية (211 ألف دولار) ومثله تبرع النجم الإسباني خوان ماتا.

وحملة "كتفا بكتف" نظمتها وزارة الشباب والرياضة التركية، واتحاد كرة القدم التركي، ومؤسسة رابطة أندية الدوري الممتاز، بمشاركة أندية كرة القدم التركية ورياضيين أتراك، وبُثت مباشرة على العديد من القنوات الرياضية.

 

المصدر : وكالة سند