سان جيرمان يُخطط لصفقة أرجنتينية تعزز بقاء ميسي في باريس

أكد تقرير فرنسي أن إدارة نادي باريس سان جيرمان بدأت التخطيط مبكرا لمنافسات الموسم الرياضي المقبل 2023-2024، وتسعى لتعزيز صفوف الفريق بمهاجم شاب، قد يكون لقدومه دور في ضمان بقاء النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وذكر موقع "لو 10 سبورت" (le10sport) الفرنسي أن الإدارة الرياضية لفريق العاصمة الفرنسية وجّهت أنظارها نحو الأرجنتيني جوليان ألفاريز، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي الذي يعيش أوقاتا صعبة مع "السيتزنس".

وأوضح أن باريس سان جيرمان -وعبر التعاقد مع ألفاريز- يخطط "لضرب عصفورين بحجر واحد".

أول أهداف باريس من وراء هذه العملية يتمثل في المزيد من الإقناع لميسي في تجديد عقده مع النادي.

ويرى الموقع أنه في حال نجاح سان جيرمان في جلب ألفاريز، فإن ذلك سيكون بمثابة هدية كبيرة لميسي، الذي شكّل ثنائيا رائعا مع مواطنه في نهائيات كأس العالم 2022 في قطر، وذلك سيطيل بقاء "البرغوث" في ملعب "حديقة الأمراء".

أما الأمر الثاني فيتمثل في توفير بديل قوي ومثالي للفرنسي الشاب كيليان مبابي، الذي تأثر الفريق بغيابه في الفترة الأخيرة، حيث خسر 3 مباريات متتالية.

لكن مهمة لويس كامبوس المدير الرياضي لباريس سان جيرمان لن تكون بتلك السهولة، لأن ريال مدريد وبرشلونة يراقبان وضعية ألفاريز مع مانشستر سيتي.

ويعاني ألفاريز مع مانشستر سيتي، في ظل اعتماد المدرب الإسباني بيب غوارديولا بشكل شبه دائم على النرويجي إيرلنغ هالاند في خط المقدمة.

وانضم ألفاريز إلى مانشستر سيتي في السابع من يوليو/تموز 2022 قادما من ريفر بليت الأرجنتيني، ويرتبط بعقد يمتد حتى 30 يونيو/حزيران 2027.

ولا يحظَى ألفاريز -الذي أسهم في فوز بلاده بكأس العالم 2022- بدقائق كافية للعب، وهي وضعية لا تلائم "بطل العالم الجديد"، وفق الموقع.

وشارك ألفاريز مع "السيتزنس" في 31 مباراة بجميع البطولات، بواقع 1540 دقيقة، سجل خلالها 10 أهداف، مع 3 تمريرات حاسمة.

ومع ذلك، لا تفكر إدارة مانشستر سيتي في التفريط في اللاعب (23 عاما)، بل تريد تمديد عقده 5 مواسم أخرى حتى صيف 2032.

وتساءل الموقع عمّا إذا كان تفكير مانشستر سيتي قد أطفأ حماسة باريس سان جيرمان، أو أن لإدارة النادي الفرنسي رأيا آخر؟