بالفيديو.. اليابان تنظم أول بطولة عالم لجمع القمامة بمشاركة 20 دولة

تستعد اليابان لاستضافة النسخة الأولى من بطولة العالم لجمع القمامة، وهو رياضة جديدة ظهرت في اليابان منذ 15 عاما باسم (SpoGomi).

تقام البطولة الفريدة من نوعها خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بمشاركة 20 فريقًا يمثلون دول العالم ويتكون كل فريق من 3 إلى 5 أشخاص يتنافسون على الفوز باللقب مع الفرق الأخرى من خلال جمع أكبر عدد من القمامة "المصنفة بأعلى جودة ممكنة" من شوارع العاصمة اليابانية طوكيو خلال 60 دقيقة.

وسميت الرياضة الجديدة (SpoGomi) بهذا الاسم اختصارًا لكلمتي "Sport" أي الرياضة و"Gomi" أي القمامة باللغة اليابانية، ويرجع تاريخ تنظيم هذه المسابقات في اليابان إلى عام 2008 كنشاط محلي لتشجيع الناس على تنظيف الشوارع والأماكن العامة.

Today we are taking part in Spogomi! A competition where teams compete to see who can pick up the most trash #WorldEnvironmentDay @UN pic.twitter.com/TuctYO6akG

— #Tokyo2020 (@Tokyo2020) June 5, 2019