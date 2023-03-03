رياضة

بالفيديو.. اليابان تنظم أول بطولة عالم لجمع القمامة بمشاركة 20 دولة

جمع القمامة في اليابان An unidentified man, who calls himself Mangetsu-man (Mr. Full Moon), pauses as he cleans Nihonbashi bridge using a broom with a volunteer, while clad in a costume featuring a full moon for a head, in Tokyo August 25, 2014. While most superheroes fight crime, for one such Japanese hero the enemy is garbage and his "super" weapons are a broom, a dust pan and an army of volunteers who have joined his mission. Calling himself Mangetsu-man, he first appeared on the streets of Tokyo last year without any publicity or fanfare and mainly cleans around the city's Nihonbashi bridge. Historically, Nihonbashi bridge is Tokyo's most famous bridge until an expressway was constructed over it shortly before the 1964 Tokyo Summer Olympics, and ruined what was for many its iconic status. Mangetsu-man is one among many who are petitioning for the government to get rid of the overhead highway and clean it up ahead of the next Tokyo Summer Olympics in 2020. Picture taken August 25, 2014. REUTERS/Issei Kato (JAPAN - Tags: TPX IMAGES OF THE DAY SOCIETY)
جمع القمامة في اليابان أصبح رياضة تنظم لها بطولات محلية منذ 2008 (رويترز)
3/3/2023

تستعد اليابان لاستضافة النسخة الأولى من بطولة العالم لجمع القمامة، وهو رياضة جديدة ظهرت في اليابان منذ 15 عاما باسم (SpoGomi).

تقام البطولة الفريدة من نوعها خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بمشاركة 20 فريقًا يمثلون دول العالم ويتكون كل فريق من 3 إلى 5 أشخاص يتنافسون على الفوز باللقب مع الفرق الأخرى من خلال جمع أكبر عدد من القمامة "المصنفة بأعلى جودة ممكنة" من شوارع العاصمة اليابانية طوكيو خلال 60 دقيقة.

وسميت الرياضة الجديدة (SpoGomi) بهذا الاسم اختصارًا لكلمتي "Sport" أي الرياضة و"Gomi" أي القمامة باللغة اليابانية، ويرجع تاريخ تنظيم هذه المسابقات في اليابان إلى عام 2008 كنشاط محلي لتشجيع الناس على تنظيف الشوارع والأماكن العامة.

وتنص لوائح هذه الرياضة على أن كل فريق سيكون لديه 60 دقيقة لجمع أكبر كمية من القمامة من منطقة معينة وتصنيفها بشكل صحيح في أكياس ملونة لكل نوع كالتالي: نفايات قابلة للاحتراق، بلاستيك قابل لإعادة التدوير، علب معدنية، إلى آخره.

وبمجرد انتهاء الوقت، يقيّم الحكام ما تم جمعه من خلال وزن القمامة والتحقق من تصنيفها بشكل صحيح، ويفوز الفريق الذي لديه أكبر كمية من القمامة.

ويجب على المشاركين ارتداء قفازات شديدة التحمل تتيح لهم التقاط "أي نوع من القمامة دون أي ضرر لهم"، بالإضافة إلى ملقط لالتقاط القمامة أثناء الوقوف.

ويبدأ السباق بين الفرق بأسلوب ياباني، إذ يجب على الجميع الصراخ بجملة "جمع القمامة هو رياضة"، قبل الذهاب إلى المناطق المخصصة لهم.

وأوضح سفير (SpoGomi) والحاصل على ميدالية السباحة الأولمبية تاكيشي ماتسودا، روح اللعبة خلال مؤتمر صحفي في طوكيو قائلا "جمع القمامة يمكن أن يكون ممتعًا إذا قمت بتحويله إلى لعبة للمنافسة. يمكن لأي شخص المشاركة، بغض النظر عن عمره وجنسه".

وأضاف "أعتقد أنه من المهم جمع النفايات في المدن، لأنه كانت هناك زيادة حادة في كمية النفايات في المحيطات حول العالم، لذلك من الأفضل جمع هذه النفايات قبل أن تصل إلى المحيط".

وتدعم الشركات الكبرى في اليابان البطولة، من خلال رعايتها بمبلغ مليوني دولار.

المصدر : مواقع إلكترونية