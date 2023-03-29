والد فاتي يفجر قنبلة: إذا لم يتغير وضعه في برشلونة فسيرحل إلى إشبيلية

أبدى بوري والد أنسو فاتي مهاجم برشلونة انزعاجه من وضع ابنه في البرسا، ويعتقد أن ابنه يستحق مزيدا من الدقائق، وأنه لا يمكن أن يُطلب منه تسجيل هدف بمجرد دخوله الملعب.

وتابع أن فاتي لاعب دولي في منتخب إسبانيا وخريج أكاديمية لاماسيا ولا يلعب.

وكشف بوري فاتي الذي التقى -أمس الاثنين- مع جوردي كرويف وماتيو أليماني (مسؤولين في البرسا) عن أنه لم يذهب إلى "الكامب نو" لمشاهدة الكلاسيكو في الليغا قبل أسبوع.

وسأل -في مقابلة صحفية- لماذا كان فاتي "قبل الإصابة، يبدأ أساسيا في تشكيلة كانت تضم ميسي وسواريز وغريزمان وديمبلي. هذا لاعبك صاحب الرقم 10 ومن بين اللاعبين الأفضل في الفريق، هل يعقل أن تمنحه دقائق معدودات في نهاية المباراة".

وأضاف أنه "لو كان الأمر يعود لي، كنت طلبت من ابني مغادرة البرسا، ولكنه يريد البقاء في الفريق.. وصلت لخورخي مينديز (وكيل اللاعب) عروض مغرية وكبيرة للتعاقد مع أنسو، لكن برشلونة لم يستمع لها ورفض بيع اللاعب".

وعن احتمال انتقاله إلى برشلونة، أكد بوري أن "أنسو لن يقبل ذلك، لا يمكنني وضعه حيث لا يريد، ولن أتحدث أبدا بالسوء عن مدريد، لا تعرف ماذا يخبئ لك المستقبل".

وأشار إلى أن "البرسا عندما كان في أسوأ أحواله كان يجبر فاتي على اللعب رغم إصابته، كانوا يستخدمون أنسو لجعل الناس سعداء، واليوم بعد أن أصبح لائقا وجاهزا بدنيا لم يعد أحد يريده، هل نسي لعب كرة القدم؟"

وعن مستقبل فاتي مع البرسا، يوضح والده أنه "يريد البقاء في الفريق الموسم المقبل، ولكن هذا يعتمد على طلبات البرسا، سأجتمع مع مينديز (وكيل أعماله)، لدينا وقت للتفكير في الوجهة القادمة لفاتي، أفكر أحيانا في إشبيلية".

وعن عدم إشراك تشافي لفاتي، أكد بوري أنه لا يملك الجواب، وتابع "تشافي طلب منه العمل بجدية وهو يفعل ذلك، أشعر -كوني والدا- بخيبة أمل، أقول لتشافي: أعطه فرصة، هل نسيتم فاتي الآن؟".