شاهد- على طريقة "الكابتن ماجد".. لاعب كولومبي يسجل هدفا مذهلا ضد اليابان

سجل الكولومبي رافائيل بوري هدفا مذهلا، قاد به منتخب بلاده للفوز على اليابان 2-1، في مباراة ودية دولية أقيمت اليوم الثلاثاء على ملعب "يودوكو ساكورا" في مدينة أوساكا اليابانية.

وكانت النتيجة تشير إلى التعادل الإيجابي 1-1، حين هيأ بوري جسده من أجل التعامل مع كرة عائدة له من الحارس الياباني دانيال شميت.

وقبل انقضاء الدقيقة 61، قفز بوري بجسده وأطلق تسديدة مذهلة من مقصية رائعة، لم توقفها إلا شباك الحارس شميت.

وعبر بوري -الذي يلعب مع فريق إينتراخت فرانكفورت، في الدوري الألماني- عن سعادته بفوز منتخب بلاده، وبالهدف الذي سجله.

وشارك اللاعب تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر تضمنت 4 صور للحظة تسجيله الهدف واحتفاله به مع زملائه.

وعلّق بوري عليها بالقول "مجهود رائع من الفريق، أنا سعيد جدا بهذا الهدف".

Gran trabajo de equipo. Feliz por el gol con mi Sele 🫡🇨🇴🤙🏻

Amazing work from the team. Very happy with the goal 🫡🇨🇴 🤙🏻 pic.twitter.com/vnWkzvbaAL

— Rafael Borré (@RafaelBorre_) March 28, 2023