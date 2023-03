"كان يجب أن ألعب أفضل".. الكوري سون يحمّل نفسه مسؤولية رحيل كونتي عن توتنهام

يشعر الكوري الجنوبي هيونغ مين سون، لاعب توتنهام الإنجليزي، بالذنب حيال إقالة الإيطالي أنطونيو كونتي، من تدريب "السبيرز" قبل أيام.

وأعلن النادي اللندني إقالة كونتي، يوم الأحد 26 مارس/آذار 2023، بعد أيام من مؤتمره الصحفي الذي انتقد فيه بحدة لاعبي وإدارة توتنهام هوتسبير، عقب التعادل المخيب مع ساوثهامبتون 3-3 بالدوري الإنجليزي.

وحمّل سون نفسه مسؤولية رحيل كونتي، وذلك بسبب أدائه السيئ منذ انطلاق منافسات الموسم الجاري 2022-2023.

ولم يخف الكوري الجنوبي أسفه الشديد عن رحيل كونتي، ووصفه بأنه أحد "أفضل المدربين" في العالم.

وقال سون "كان يجب عليّ أن ألعب بشكل أفضل، أشعر بالمسؤولية عن رحيله (كونتي) لأنني لم أتمكن من مساعدة النادي كثيرا".

وأضاف "أنا ممتن جدا لما قام به، إنه مدرب رائع ولديه خبرة كبيرة، أتمنى له الأفضل في المستقبل، وأن يواصل عمله بشكل جيد للغاية".

وتراجع مستوى سون بطريقة صادمة هذا الموسم، إذ اكتفى بتسجيل 10 أهداف فقط في 37 مباراة بجميع البطولات.

"I should have played better. I feel responsible for his departure, because I haven't helped the club all that much. He's such a great coach and has so much experience. I will be rooting for him." 💙 #THFC pic.twitter.com/FTG70wnNw9

