شاهد- سجل ثلاثية في ودية.. ميسي يدخل نادي 100 هدف دولي

وصل النجم ليونيل ميسي إلى الهدف رقم 102 بقميص المنتخب الأرجنتيني، وقاد الفريق إلى انتصار ساحق على ضيفه منتخب كوراساو بسباعية نظيفة في المباراة الودية صباح الأربعاء بتوقيت غرينتش.

وكان ميسي قد سجل 7 أهداف خلال مشوار المنتخب الأرجنتيني نحو التتويج بلقب بطولة كأس العالم 2022 التي أقيمت في قطر، ليرفع رصيده من الأهداف مع المنتخب إلى 98 هدفا.

وسجل ميسي هدفا من ضربة حرة في المباراة الودية التي انتهت بالفوز على بنما بهدفين دون رد فجر الجمعة، ليصل إلى الهدف 99 والهدف رقم 800 في مسيرته على مستوى الأندية والمنتخب.

وفي المباراة أمام كوراساو، وصل ميسي إلى الهدف رقم 102 بتسجيله هاتريك (ثلاثية) في 37 دقيقة.

HOMENAJE MERECIDO PARA EL 10 🤩 Lionel Messi superó los 100 goles con la Selección (llegó a 102) y se llevó un regalo y la pelota con la que marcó el gol número 100. ¿POR CIEN MÁS, NO? pic.twitter.com/g9e1L6Dqap — TyC Sports (@TyCSports) March 29, 2023

ويحمل ميسي بالفعل الرقم القياسي لعدد المشاركات مع المنتخب الأرجنتيني برصيد 173 مباراة.

⚽ MESSI SE QUEDÓ CON LA PELOTA DEL GOL N° 💯 Inmediatamente después del 1-0 de #Argentina ante #Curazao, el árbitro le entregó a un auxiliar de la Albiceleste la redonda con la que el CAPITÁN llegó al histórico registro. pic.twitter.com/0Jd4ReEshq — TyC Sports (@TyCSports) March 29, 2023

وكان ميسي (35 عاما) قد سجل أول هدف له بقميص المنتخب الأرجنتيني في المباراة الودية التي انتهت بالخسارة أمام المنتخب الكرواتي 2-3 في مارس/آذار 2006.

ويعد المنتخب البوليفي المنتخب الأكثر استقبالا للأهداف من ميسي إذ سجل في شباكه 8 أهداف، ويليه منتخبا الإكوادور وأوروغواي حيث استقبل كل منهما 6 أهداف من "البولغا".

ويعدّ المنتخب القطري الوحيد الذي واجهه ميسي أكثر من مرة دون التسجيل في شباكه، إذ واجهه مرتين.

وبعيدا عن المباريات الودية، سجل ميسي 28 من أهدافه مع المنتخب في تصفيات كأس العالم و13 هدفا في سجل مشاركاته في كل من كوبا أميركا وكأس العالم.

وقبل أن يقود المنتخب الأرجنتيني للتتويج بلقب كأس العالم 2022، قاد ميسي منتخب بلاده للتتويج أيضا بلقب كوبا أميركا عام 2021.

وصعد ميسي بأهدافه الـ102 إلى المركز الثالث في قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخبات بلادهم خلف النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (122 هدفا) والإيراني المعتزل علي دائي (109 أهداف).

وكان ميسي قد فاجأ كثيرين بإعلان استمراره مع المنتخب الأرجنتيني بعد إحراز مونديال 2022 في ديسمبر/كانون الأول الماضي، لكنه استبعد بالفعل مشاركته في مونديال 2026.

وسجل سباعية منتخب "التانغو": ميسي (20 و33 و37) ونيكولاس غونزاليس (23) وإنزو فيرنانديز (35) وأنخيل دي ماريا (78 من ضربة جزاء) وغونزالو مونتييل (87).