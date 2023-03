"بطاقة حمراء مباشرة".. الشرطة تحقق في خرق هالاند للقانون خلال قيادة سيارته البالغ سعرها 370 ألف دولار

انتشرت صور للنجم النرويجي إيرلينغ هالاند هداف مانشستر سيتي وهو يستخدم الهاتف خلال قيادته لسيارته في مدينة مانشستر الإنجليزية.

وأكدت شرطة "مانشستر الكبرى" أنها على علم بالصور، وأن هالاند سيخضع للتحقيق بعد مزاعم باستخدامه هاتفا محمولا أثناء القيادة.

وكان النجم الشاب البالغ من العمر 22 عاما يقود سيارته البيضاء من طراز "رولز رويس كولينان" البالغة قيمتها 370 ألف دولار قرب ملعب "الاتحاد" معقل "السيتيزنز".

ووقع الحادث -حسب صحيفة "صن" (THE SUN) البريطانية -في اليوم التالي لتسجيل هالاند 5 أهداف في فوز فريقه بسباعية نظيفة على لايبزيغ بدوري أبطال أوروبا في 14 الشهر الجاري.

ويعاقب أي شخص يضبط وهو يستخدم هاتفه أثناء القيادة في بريطانيا بـ6 نقاط سوداء على رخصته وغرامة قدرها 200 جنيه إسترليني (247 دولارا).

وإذا حصل السائق على الرخصة قبل عامين فقط من وقوع الحادث فيمكن سحب رخصته.

It never fails to amaze us that people with newer cars still use their phones at the wheel when it's so easy to connect to their media systems. Even more inexcusable is using phones for messaging and social media while at the wheel.https://t.co/fywXXoU901

— Drivecommander (@drivecommander1) March 29, 2023