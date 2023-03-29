"بطاقة حمراء مباشرة".. الشرطة تحقق في خرق هالاند للقانون خلال قيادة سيارته البالغ سعرها 370 ألف دولار

انتشرت صور للنجم النرويجي إيرلينغ هالاند هداف مانشستر سيتي وهو يستخدم الهاتف خلال قيادته لسيارته في مدينة مانشستر الإنجليزية.

وأكدت شرطة "مانشستر الكبرى" أنها على علم بالصور، وأن هالاند سيخضع للتحقيق بعد مزاعم باستخدامه هاتفا محمولا أثناء القيادة.

وكان النجم الشاب البالغ من العمر 22 عاما يقود سيارته البيضاء من طراز "رولز رويس كولينان" البالغة قيمتها 370 ألف دولار قرب ملعب "الاتحاد" معقل "السيتيزنز".

ووقع الحادث -حسب صحيفة "صن" (THE SUN) البريطانية -في اليوم التالي لتسجيل هالاند 5 أهداف في فوز فريقه بسباعية نظيفة على لايبزيغ بدوري أبطال أوروبا في 14 الشهر الجاري.

ويعاقب أي شخص يضبط وهو يستخدم هاتفه أثناء القيادة في بريطانيا بـ6 نقاط سوداء على رخصته وغرامة قدرها 200 جنيه إسترليني (247 دولارا).

وإذا حصل السائق على الرخصة قبل عامين فقط من وقوع الحادث فيمكن سحب رخصته.

It never fails to amaze us that people with newer cars still use their phones at the wheel when it's so easy to connect to their media systems. Even more inexcusable is using phones for messaging and social media while at the wheel.https://t.co/fywXXoU901 — Drivecommander (@drivecommander1) March 29, 2023

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع صور هالاند، فقال أحدهم إن "إيرلينغ لم يرتكب أخطاء كثيرة منذ انتقاله إلى سيتي.. لكنه بحاجة إلى إيلاء مزيد من الاهتمام للطريق أثناء قيادته ويحتاج إلى التزامه بالقانون خلال قيادته".

وأوضح آخر أنه "خطأ سخيف ولكنه قد يكون خطيرا بالنسبة له ولمستخدمي الطريق الآخرين".

وأشار ثالث إلى أن "آخر شيء يريده مشجعو السيتي هو أن يرتكب هالاند أي خطأ يُستبعد بسببه من المباريات".

كما انتقدت مجموعات "السلامة على الطرق" هالاند الذي يتقاضى 375 ألف جنيه إسترليني (463 ألف دولار) أسبوعيا وسجل 42 هدفًا في 37 مباراة للفريق "السماوي".

وقال متحدث باسم هذه المجموعات "إنها بطاقة حمراء مباشرة ومن دون تبريرات.. من الخطورة استخدام هاتفك أثناء القيادة. بالنسبة لشخص بارع في هز شباك الخصوم، فهذا بالتأكيد هدف في مرماه".

وكانت القوانين المتعلقة باستخدام الهواتف أثناء القيادة قد شُدّدت في مارس/آذار 2022.

وكشفت الإحصائيات المنشورة العام الماضي عن مقتل 17 شخصًا وإصابة 499 بجروح في 2020 في حوادث مرور كان السائق فيها يستخدم هاتفًا محمولًا.

وجاء خطأ هالاند على الرغم من أن قواعد القيادة في وطنه (النرويج) تمنع سائقي السيارات من استخدام هواتفهم أثناء القيادة.