اتهمه بخدمة المصالح الروسية.. الملاكم الأوكراني كليتشكو يهاجم رئيس اللجنة الأولمبية الدولية

قال بطل الملاكمة الأولمبي الأوكراني فلاديمير كليتشكو إن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ يخدم المصالح الروسية في ما يتعلق بمقترح إعادة قبول مشاركة الرياضيين من روسيا وبيلاروسيا في المنافسات الدولية الرياضية.

وفي تغريدة نشرها أمس الثلاثاء، وصف بطل العالم للوزن الثقيل والفائز بالميدالية الذهبية في أولمبياد 1996 قرار اللجنة الأولمبية الدولية بأنه "عملية زائفة".

وقال "توماس باخ يخدم ألوان ومصالح روسيا"، وأضاف أن "هذا القرار يلوث الروح الأولمبية ويشبه هذه الحرب.. هراء".

The IOC authorizes the russian and belarusian athletes to participate in the Olympic Games under "neutral flag".

This decision is a false flag.

Thomas Bach serves the colors and interests of russia.

This decision contaminates the Olympic spirit and is like this war: a nonsense pic.twitter.com/KoU9JYl4wV

— Klitschko (@Klitschko) March 28, 2023