رياضة

اتهمه بخدمة المصالح الروسية.. الملاكم الأوكراني كليتشكو يهاجم رئيس اللجنة الأولمبية الدولية

M100 Media Award 2022 ceremony, at the Sanssouci Palace Orangery in Potsdam
كليتشكو: هذا القرار يلوث الروح الأولمبية ويشبه هذه الحرب التي تشن على أوكرانيا (رويترز)
29/3/2023

قال بطل الملاكمة الأولمبي الأوكراني فلاديمير كليتشكو إن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ يخدم المصالح الروسية في ما يتعلق بمقترح إعادة قبول مشاركة الرياضيين من روسيا وبيلاروسيا في المنافسات الدولية الرياضية.

وفي تغريدة نشرها أمس الثلاثاء، وصف بطل العالم للوزن الثقيل والفائز بالميدالية الذهبية في أولمبياد 1996 قرار اللجنة الأولمبية الدولية بأنه "عملية زائفة".

وقال "توماس باخ يخدم ألوان ومصالح روسيا"، وأضاف أن "هذا القرار يلوث الروح الأولمبية ويشبه هذه الحرب.. هراء".

واقترحت اللجنة الأولمبية الدولية -أمس الثلاثاء- إعادة الرياضيين من روسيا وبيلاروسيا الذين حظروا من الأحداث الرياضية منذ بداية الغزو الروسي على أوكرانيا، بتصنيفهم رياضيين محايدين تحت معايير صارمة.

واستثنى الاقتراح الفرق الرياضية ولم يُتخذ قرار بشأن مشاركة الرياضيين من روسيا وبيلاروسيا في أولمبياد باريس الذي يقام العام المقبل.

المصدر : وكالات