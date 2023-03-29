اتهمه بخدمة المصالح الروسية.. الملاكم الأوكراني كليتشكو يهاجم رئيس اللجنة الأولمبية الدولية

قال بطل الملاكمة الأولمبي الأوكراني فلاديمير كليتشكو إن رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ يخدم المصالح الروسية في ما يتعلق بمقترح إعادة قبول مشاركة الرياضيين من روسيا وبيلاروسيا في المنافسات الدولية الرياضية.

وفي تغريدة نشرها أمس الثلاثاء، وصف بطل العالم للوزن الثقيل والفائز بالميدالية الذهبية في أولمبياد 1996 قرار اللجنة الأولمبية الدولية بأنه "عملية زائفة".

وقال "توماس باخ يخدم ألوان ومصالح روسيا"، وأضاف أن "هذا القرار يلوث الروح الأولمبية ويشبه هذه الحرب.. هراء".

The IOC authorizes the russian and belarusian athletes to participate in the Olympic Games under "neutral flag".

This decision is a false flag.

Thomas Bach serves the colors and interests of russia.

This decision contaminates the Olympic spirit and is like this war: a nonsense pic.twitter.com/KoU9JYl4wV — Klitschko (@Klitschko) March 28, 2023

واقترحت اللجنة الأولمبية الدولية -أمس الثلاثاء- إعادة الرياضيين من روسيا وبيلاروسيا الذين حظروا من الأحداث الرياضية منذ بداية الغزو الروسي على أوكرانيا، بتصنيفهم رياضيين محايدين تحت معايير صارمة.

واستثنى الاقتراح الفرق الرياضية ولم يُتخذ قرار بشأن مشاركة الرياضيين من روسيا وبيلاروسيا في أولمبياد باريس الذي يقام العام المقبل.