أصبحت عالمية.. توسيع عقوبة إيقاف الإيطالي باراتيتشي المدير الرياضي لتوتنهام

يتعين على الإيطالي فابيو باراتيتشي المدير الرياضي لنادي توتنهام الإنجليزي التنحي عن منصبه بعد أن قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) توسيع عقوبة إيقافه الأولية في إيطاليا لتصبح ذات نطاق عالمي.

وكان باراتيتشي يقضى عقوبة الإيقاف في إيطاليا بعد إدانته بالتورط في مخالفات مالية، وذلك أثناء توليه المنصب ذاته في صفوف يوفنتوس.

وفي مايو/أيار 2021، رحل باراتيتشي عن يوفنتوس وانتقل للعمل في توتنهام الشهر التالي، وكان من المقرر أن يتولى مسؤولية البحث عن مدرب جديد للفريق عقب إقالة انطونيو كونتي الأسبوع الماضي.

ولكن قرار الفيفا بتوسيع نطاق العقوبات المفروضة على باراتيتشي -والتي تمتد إلى 30 شهرا، لتصبح ذات نطاق عالمي بعد أن كانت مقصورة فقط على الكرة الإيطالية- يعني أنه سيضطر للرحيل عن منصبه في توتنهام.

وفي بيان اليوم الأربعاء، قال الاتحاد الدولي إنه يمكنه التأكيد على أنه بناء على طلب من الاتحاد الإيطالي "قرر رئيس لجنة الانضباط بالفيفا تمديد نطاق العقوبات المفروضة على العديد من مسؤولي كرة القدم لتصبح ذات نطاق عالمي".