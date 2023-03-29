أسباب استقالة هيرفي رونار من تدريب منتخب السعودية

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم عن قبوله استقالة الفرنسي هيرفي رونار مدرب المنتخب الأول بعد أكثر من 4 أشهر على فوز تاريخي في مونديال قطر.

ففي 22 نوفمبر/تشرين الثاني، شهد ملعب لوسيل انتصارا تاريخيا للسعودية 2-1 على الأرجنتين -التي توجت لاحقا باللقب مع ليونيل ميسي- في افتتاح مبارياتهما في كأس العالم بقطر.

فالفوز كان الأول على الإطلاق للسعودية في افتتاح مشوارها في جميع مشاركتها في السابقة في كأس العالم.

كما أنها أكبر مفاجأة في تاريخ بطولات كأس العالم متفوقة على انتصار الجزائر على ألمانيا الغربية في 1982 وفقا لإحصاءات شركة "غريسنوت".

خذ بضعة ثواني من وقتك واستمتع بالسحر الذي صنعه سالم الدوسري 🇸🇦🌪 واحد من أهم الأهداف في تاريخ الكرة السعودية وهو أيضًا من أجملها 👏💫@salem_d29 | @SaudiNT — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) March 28, 2023

ورغم أن المسيرة السعودية لم يُكتب لها النجاح في قطر لتودع البطولة فإن الاتحاد الوطني لم يقرر رحيل المدرب الفرنسي على غير العادة.

ففي بعض الأحيان كان الاتحاد السعودي يقيل المدربين سريعا، حتى أن البطولة الواحدة كان يمكن أن تشهد ظهور أكثر من مدرب واحد في القيادة الفنية.

وبعد 4 أشهر، قرر الفرنسي رونار الرحيل ليلبي نداء الوطن، لكن هذه المرة مع منتخب السيدات وفقا لما قاله ياسر المسحل رئيس الاتحاد السعودي.

ووضح مدى تأثر رونار في فيديو نشره الاتحاد السعودي في وداع المدرب الفرنسي.

وقال رونار "حققنا نجاحا كبيرا في التصفيات، وتصدرنا المجموعة أمام اليابان وأستراليا، وتأهلنا إلى كأس العالم.. خضنا تجربة رائعة، ومباراة الأرجنتين ستظل خالدة في أذهان الجماهير السعودية".

لكن بعد هذه النتيجة المذهلة، خسرت السعودية أمام بولندا والمكسيك لتودع المنافسات في قطر، وتحولت النشوة والاحتفالات إلى خيبة أمل، حيث أخفق الأخضر في تكرار إنجازه السابق ببلوغ دور الثاني.

وقال رونار "لعبنا مباراة رائعة أمام بولندا لكن للأسف لم نحقق نتيجة جيدة".

وتولى مدرب المغرب السابق تدريب السعودية في يوليو/تموز 2019، ولو أكمل عقده حتى 2027 لكان أكثر مدرب بقاء مع المنتخب.

لكن الرحيل جعله يكتفي بثاني أطول فترة مع المنتخب السعودي التي بلغت 3 أعوام و205 أيام، بعد المصري عبد الرحمن فوزي (3 سنوات و324 يوما) وفقا لإحصاءات موقع المنتخب السعودي.

وخاض رونار 41 مباراة مع السعودية، انتصر في 20 منها وتعادل في 10 مناسبات وخسر 11 مباراة، بينما خاض فوزي 6 مباريات فقط.

وأمس الثلاثاء، استجاب المسحل لطلب رونار بعد تواصل مع الاتحاد الفرنسي، إذ سيعود لتدريب منتخب السيدات الذي يشارك في كأس العالم التي تنطلق في يوليو/تموز المقبل.

نهاية رحلة هيرفي رينارد مع مُنتخب السعودية 🇸🇦 مشوار طُبع بانتصار تاريخي على بطل العالم الأرجنتين في كأس العالم FIFA قطر 2022، والذي تخلله هذا الخطاب الذي طبع الملايين 🗣️🔥 ما تقييمك لمساره مع الأخضر؟ 🤔@Herve_Renard_HR | @SaudiNT pic.twitter.com/dg6iSbMd6k — كأس العالم FIFA 🏆 (@fifaworldcup_ar) March 28, 2023

قفزة كبيرة

اختتم المدرب الفائز بكأس الأمم الأفريقية مع زامبيا وساحل العاج ولم يسبق له تدريب منتخب سيدات من قبل، مشواره مع السعودية بخسارتين وديتين أمام فنزويلا وبوليفيا الأسبوع الحالي، إذ تسلم المسؤولية والأخضر في المركز 68 في تصنيف الاتحاد الدولي (الفيفا) وتركه في المركز 49.

وقال المسحل لشبكة شركة الرياضة السعودية "إس إس سي" (SSC) "نقدم الشكر للمدرب، حققنا نجاحات معا وتقدمنا في التصنيف".

ولن يتعجل الاتحاد السعودي اختيار بديل رونار، حيث قرر عدم خوض مباريات في فترة التوقف المقبلة في يونيو/حزيران.

وأضاف المسحل "سندرس البديل من الآن وحتى يونيو/حزيران، ولن نعلن اسمه حتى نراجع كل الملفات. اليوم المنتخب السعودي منتخب طموح وكبير وأكيد سيكون مطمعا للكثير من المدربين المرموقين".

مدربنا ومعلمنا هيرفي رينارد..

شكرا لكل لحظة قضيتها معنا..

شكرا لكل جهد بذلته من أجلنا..

وشكرا لكل ما قدمته لنا.. وكل الأماني لك بالتوفيق في قادم ايامك🙏🙏#هيرفي_ريناد pic.twitter.com/JWa9kjnJ2Q — سالم الدوسري (@salem_d29) March 28, 2023

ووجه سالم الدوسري -صاحب هدف الفوز على الأرجنتين- رسالة إلى رونار عبر حسابه في تويتر.

وقال مهاجم الهلال السعودي "مدربنا ومعلمنا هيرفي رونار.. شكرا لكل لحظة قضيتها معنا.. شكر لكل جهد بذلته من أجلنا.. وشكرا لكل ما قدمته لنا.. وكل الأماني لك بالتوفيق في قادم أيامك".

وربما يلتقي رونار مرة أخرى مع المنتخب السعودي عندما يخوض كأس آسيا في قطر مطلع العام المقبل.

واختتم رونار رسالته "أتمنى التوفيق لكم في كأس آسيا 2024 في قطر، سأدعمكم وبالتأكيد لو استطعت الحضور في المدرجات، سأكون مشجعا للمنتخب السعودي".

وأضاف "ستبقون دائما في قلبي وبارك الله فيكم".