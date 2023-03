يتقدمهم مدربه السابق وناغلسمان.. 5 مرشحين لتدريب توتنهام بعد إقالة كونتي

بعد إقالة الإيطالي أنطونيو كونتي من تدريب توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، تبحث إدارة "السبيرز" عن مدرب جديد ليقود الفريق انطلاقا من الموسم الجديد.

وقد كُلف كريستيان ستيليني مساعد كونتي القديم، من قبل رئيس النادي دانيال ليفي، بالإشراف الفني على الفريق وبشكل مؤقت حتى نهاية الموسم، وتتركز مهمته على تأمين المركز الرابع، المؤهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وذلك قبل 10 جولات من نهاية الموسم.

وبكل الأحوال، فإنه من المستبعد أن يتم اعتماد ستيليني مدربا للفريق على أساس دائم، وفق ما ذكر موقع "غيفمي سبورت" (givemesport) البريطاني، وعليه فإن ليفي مطالب بتوظيف المدرب رقم 12، منذ امتلاكه للنادي عام .

وسلّط الموقع البريطاني الضوء على أبرز 5 مدربين مرشحين لخلافة كونتي على تدريب توتنهام.

تحت قيادة هذا المدرب الأسترالي يقدّم فريق سيلتيك الأسكتلندي مستويات جيدة، منذ تعيينه في يونيو/حزيران 2021.

ويمكن القول إنه فعل كل شيء مع الفريق، إذ استعاد سيلتيك السيطرة على الألقاب المحلية من غريمه رينجرز، كما أعاد بناء ثقة الجماهير باللاعبين.

Ange Postecoglou's Celtic play a style which resembles the best teams and coaches in world football such as Pep's City, Arteta's Arsenal, & De Zerbi's Brighton.

His Celtic team invert the fullbacks, attack with flawless positional play, & counterpress relentlessly.

MEGA-THREAD! pic.twitter.com/v81eygyoqh

— EBL (@EBL2017) March 22, 2023