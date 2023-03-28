يتقدمهم مدربه السابق وناغلسمان.. 5 مرشحين لتدريب توتنهام بعد إقالة كونتي

بعد إقالة الإيطالي أنطونيو كونتي من تدريب توتنهام الإنجليزي لكرة القدم، تبحث إدارة "السبيرز" عن مدرب جديد ليقود الفريق انطلاقا من الموسم الجديد.

وقد كُلف كريستيان ستيليني مساعد كونتي القديم، من قبل رئيس النادي دانيال ليفي، بالإشراف الفني على الفريق وبشكل مؤقت حتى نهاية الموسم، وتتركز مهمته على تأمين المركز الرابع، المؤهل لمسابقة دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، وذلك قبل 10 جولات من نهاية الموسم.

وبكل الأحوال، فإنه من المستبعد أن يتم اعتماد ستيليني مدربا للفريق على أساس دائم، وفق ما ذكر موقع "غيفمي سبورت" (givemesport) البريطاني، وعليه فإن ليفي مطالب بتوظيف المدرب رقم 12، منذ امتلاكه للنادي عام .

وسلّط الموقع البريطاني الضوء على أبرز 5 مدربين مرشحين لخلافة كونتي على تدريب توتنهام.

أنجي بوستيكوغلو

تحت قيادة هذا المدرب الأسترالي يقدّم فريق سيلتيك الأسكتلندي مستويات جيدة، منذ تعيينه في يونيو/حزيران 2021.

ويمكن القول إنه فعل كل شيء مع الفريق، إذ استعاد سيلتيك السيطرة على الألقاب المحلية من غريمه رينجرز، كما أعاد بناء ثقة الجماهير باللاعبين.

Ange Postecoglou's Celtic play a style which resembles the best teams and coaches in world football such as Pep's City, Arteta's Arsenal, & De Zerbi's Brighton. His Celtic team invert the fullbacks, attack with flawless positional play, & counterpress relentlessly. MEGA-THREAD! pic.twitter.com/v81eygyoqh — EBL (@EBL2017) March 22, 2023

النقطة الثانية تبدو محفزة أكثر لليفي، على اعتبار أن مشجعي توتنهام فقدوا الثقة بلاعبيهم في عهد كونتي ومن قبله جوزيه مورينو ونونو سانتو، وبإمكان المدرب الأسترالي إصلاح كل ذلك.

لكن النقطة السلبية في ملف المدرب البالغ من العمر 57 عاما، أنه لا يعرف أجواء الدوري الإنجليزي الممتاز، بالإضافة إلى أنه لا يُعتبر اسما كبيرا في عالم التدريب.

توماس فرانك

لمع اسم هذا المدرب الدانماركي في الملاعب الإنجليزية بعدما أعاد برينتفورد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليغ" موسم 2021-2022.

ويملك فرانك فكرا تكتيكيا عاليا، نجح بفضله في تحقيق انتصارات مدوية على مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وليفربول الموسم الجاري 2022-2023.

The Daily Record insist that Brentford manager Thomas Frank is believed ‘to be Levy’s early Tottenham favourite’ to replace Conte in north London. [@F365] pic.twitter.com/TQSWzekOw3 — hotspurreport (@hotspurreports) March 23, 2023

ولن يكون انتقال فرانك (49 عاما) من برينفتورد إلى توتنهام صعبا، على اعتبار أنه سينتقل وعائلته من غرب لندن إلى الشمال، لكن الأمر مرهون بإدارة "النحل" (لقب برينتفورد) التي وقعت عقدا يربط المدرب حتى يونيو/حزيران 2027.

لويس إنريكي

يُنظر إلي هذا المدرب الإسباني على أنه أحد الأسماء اللامعة في مجال التدريب، والمتاحة لأي فريق بعد إقالته من تدريب منتخب بلاده، بعد الاقصاء أمام المغرب من الدور ثمن النهائي لكأس العالم 2022 في قطر.

ويملك إنريكي (52 عاما) سجلا جذابا، خاصة عند الإشارة إلى أنه أشرف على تدريب برشلونة الفترة ما بين 2014 و2017، قدّم فيها مع الفريق "الكتالوني" كرة قدم مذهلة، حقق من خلالها العديد من الألقاب، أبرزها دوري أبطال أوروبا 2015.

من ناحية إنريكي، فلن يكون عرض توتنهام الوحيد على طاولة المدرب الإسباني، لكن بالنسبة لمدرب متطلب مثل إنريكي الذي يفضل دائما بدء العمل من الصفر، سيكون العمل صعبا مع ليفي المعروف ببخله وعدم الرغبة في إبرام صفقات كبيرة.

ماوريسيو بوكيتينو

هذا المدرب الأرجنتيني سيكون خيارا عاطفيا بامتياز، وهذا لا ينكر إطلاقا عمله المذهل مع توتنهام في الفترة ما بين عامي 2014 و2019.

ورغم أنه لم يُتوج بأي لقب مع الفريق، فإن بوكيتينو منح جماهير توتنهام أسعد ذكرياتهم، إذ أنهى "البريميرليغ" بالمركز الثالث 3 مرات متتالية، وحصد أعلى رصيد نقطي في تاريخ النادي (86 نقطة موسم 2016-2017) كما قادهم إلى نهائي دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى بالتاريخ، الذي خسره أمام مواطنه ليفربول موسم 2018-2019.

وبقيادة بوكيتينو (51 عاما) وفي وجود هاري كين وهيونغ مين سون وديلي ألي، قدم توتنهام أسلوبا هجوميا سريعا وسلسا، وكان أمرا غير مألوف في توتنهام، لكن الفريق فقد هويته منذ إقالة الأرجنتيني أواخر 2019.

ومن الممكن أن ينظر بوكيتينو إلى عمله مع توتنهام على أنه غير مكتمل، ويريد العودة إلى شمال لندن والاتفاق مع ليفي، كي ينجز ما بدأه عام 2014.

جوليان ناغلسمان

يُغلق أحد الأبواب ليُفتح آخر، هذا باختصار حال هذا المدرب الشاب، الذي كان قبل ساعات مدربا لبايرن ميونخ الألماني، وينافس على تحقيق الثلاثية (الدوري والكأس المحليين ودوري أبطال أوروبا).

أُقيل ناغلسمان بطريقة مفاجئة من تدريب العملاق "البافاري" وحل مكانه مواطنه توماس توخيل، أحد المرشحين البارزين السابقين، لتدريب توتنهام.

وقد يكون توتنهام هوتسبير الوجهة الأنسب لناغلسمان (35 عاما) من أجل بداية مرحلة جديدة بمسيرته التدريبية، والتعافي من إقالته الصادمة من تدريب البايرن.

ولو تم الاتفاق بين الطرفين، فإن ذلك سيكون سابقة في تاريخ رئيس توتنهام، على اعتبار أن ناغلسمان سيكون أول مدرب شاب يختاره ليفي بعد إقالته من تدريب فريق آخر.

وقد طرح موقع "غيفمي سبورت" تساؤلا هاما: هي يستحق ناغلسمان مخاطرة ليفي؟ الإجابة سيتم الكشف عنها خلال الأشهر القليلة القادمة.