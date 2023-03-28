تصفيات أمم أفريقيا.. صلاح يتألق ومنتخب مصر يسحق ملاوي برباعية

تألق محمد صلاح فقدم منتخب مصر واحدة من أفضل مبارياته السنوات الأخيرة وسحق مضيفه ملاوي بـ 4 أهداف دون رد -اليوم الثلاثاء- ليتصدر مجموعته في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا لكرة القدم التي ستستضيفها ساحل العاج العام القادم.

ورفع منتخب مصر رصيده إلى 9 نقاط متصدرا بفارق الأهداف عن غينيا صاحبة المركز الثاني، بينما ظل رصيد منتخب ملاوي 3 نقاط في المركز الأخير متساويا مع إثيوبيا.

تقدم منتخب مصر بهدف في الدقيقة الرابعة عن طريق طارق حامد الذي تلقى تمريرة من صلاح سددها صاروخية على حدود منطقة الجزاء سكنت أعلى يسار المرمى محرزا هدفه الدولي الأول مع منتخب مصر.

وضاعف عمر مرموش النتيجة لمصر في الدقيقة 16 بعد أن تلقى ركلة ركنية من جهة اليمين نفذها محمد حمدي قابلها مصطفى محمد بلمسة حاول الدفاع إبعادها وضغط مرموش بشكل رائع فارتطمت به الكرة وسكنت المرمى.

وأحرز صلاح الهدف الثالث في الدقيقة 21 بعد هجمة شهدت تمريرات متبادلة بين مصطفى محمد وصلاح، على حدود منطقة الجزاء، انتهت بتسديدة يسارية صاروخية من صلاح من داخل منطقة الجزاء سكنت يسار المرمى.

وعزز أحمد سيد زيزو سيطرة منتخب مصر بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 50، بعد أن تلقى عرضية من محمد هاني من جهة اليمين، قابلها زيزو بتسديدة من داخل منطقة الجزاء سكنت أسفل يسار المرمى.

بداية مصرية نارية

سيطر الفريق المصري على الشوط الأول ليسجل 3 أهداف بفضل تحركات صلاح الذي قدم واحدة من أفضل مبارياته مع المنتخب.

وجاءت الفرصة الأولى لملاوي في الدقيقة الثامنة من هجمة قادها ستين دافي الذي حاول المرور من جهة اليمين، لكن أحمد حجازي أبعد الكرة إلى ركلة ركنية من جهة اليمين.

وكاد المنتخب المضيف أن يدرك التعادل في الدقيقة العاشرة من انفراد تام بالمرمى من دافي، لكنه سدد الكرة أعلى العارضة.

وأنقذ محمد حمدي مدافع مرماه من فرصة خطيرة لملاوي في الدقيقة 29 بعد انفراد بالمرمى من جابادينو مانجو، وتدخل معه حمدي بشكل رائع واستخلص الكرة من أمامه.

وتصدى محمد الشناوي حارس مصر، في الدقيقة 34، لتسديدة من جابادينو من على حدود منطقة الجزاء.

وسدد دافي في الدقيقة 44 كرة أمسك بها الحارس الشناوي من أعلى يمين مرماه.

وافتتح منتخب ملاوي الشوط الثاني بتسديدة في الدقيقة 48 من دافي من خارج منطقة الجزاء، أبعدها الحارس البديل محمد صبحي من أسفل يمين مرماه إلى ركنية من جهة اليسار.

وكان من الممكن أن يضيف البديل مصطفى محمد الهدف الخامس في الدقيقة 61 بعد أن تلقى تمريرة رائعة من مصطفى فتحي لينفرد بالمرمى، ولكنه سدد كرة ضعيفة وصلت سهلة لحارس المرمى.