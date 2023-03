شاهد- يواجهون منتخب المغرب وديا.. لاعبو البيرو يشتبكون مع الشرطة الإسبانية

قال لاعبو منتخب البيرو لكرة القدم إنهم اشتبكوا مع الشرطة الإسبانية خارج فندق إقامة الفريق في مدريد بعد تجمع جماهير لتحية اللاعبين أمس الاثنين.

وتخوض البيرو مباراة ودية ضد المغرب في مدريد اليوم الثلاثاء، بعد هزيمتها 2-صفر أمام ألمانيا مطلع الأسبوع الحالي.

واندلعت الاشتباكات عندما اقتربت مئات من الجماهير من فندق إقامة الفريق بعد انتهاء تدريب.

وأبلغ بيدرو غاليسي حارس وقائد منتخب البيرو التلفزيون الوطني "أردنا تحية الجماهير.. وضربتنا الشرطة".

وانتشر أكثر من فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، وشوهد يوشيمار يوتون لاعب الوسط وهو يتناقش مع شرطي، وبعد ذلك اشتبكت الشرطة مع لاعبين آخرين.

ودفعت الشرطة المهاجم أليكس فاليرا عندما كان في طريقه لحمل علم.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن 4 لاعبين من المنتخب أدلوا بشهاداتهم في مركز الشرطة وعلى رأسهم قائد وحارس مرمى منتخب البيرو بيدرو غاليسي.

وشرح غاليزي ما حدث معهم، قائلا "أردنا تحية الجماهير وبدأت الشرطة بلكمنا".

بدورها، ذكرت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن سراح غاليسي أطلق بعد ساعات من اعتقاله، أما بقية اللاعبين أليكس فاليرا ويوشيمار يوتين وخوسيه كارفالو فقد غادروا مركز الشرطة فور الإدلاء بشهاداتهم أمس.

وبينما لم يصدر أي بيان عن الشرطة الإسبانية، علّق الاتحاد البيروفي للعبة قائلا -في بيان نشره على حسابه في تويتر- "نأسف للأحداث التي وقعت في مدريد خلال دعم الجماهير للفريق".

وأضاف أن "الاتحاد يدعم المنتخب ويؤكد احترامه للسلطات والإجراءات في كل بلد نزوره، لذلك نحن تحت تصرف هيئات الرقابة الداخلية والخارجية بالكامل للمساعدة في توضيح ما حدث".

وطالب الاتحاد بضرورة الهدوء والتروّي، مشددا على "رفضه التام للعنف".

Incident between Perú National Team and Spanish police!!

My understanding, is that the Spanish police started something with Yotún and then Gallese and Valera defended him.

Will report more soon… pic.twitter.com/xJwdPtk3xl

— Diego Montalvan (@DMontalvan) March 27, 2023