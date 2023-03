شاهد- خلال تكريم لمنتخب الأرجنتين.. قصة طفل أثر بميسي وأبكى سكالوني

خلال تكريم منتخب الأرجنتين الفائز بلقب مونديال قطر -أمس الاثنين- في الباراغواي من قبل اتحاد أميركا الجنوبية (كونميبول) لكرة القدم، ظهر طفل أرجنتيني تأثر النجم ليونيل ميسي بكلامه وأبكى ليونيل سكالوني مدرب "التانغو".

وقال خوسيه ألدرادا الذي بدا عليه التأثر عندما صعد على المسرح إنه "ممتن وسعيد لوجودي أمام أبطال العالم، أفضل منتخب في الكون وفي العالم، أشكرك على الفوز بكوبا أميركا وكأس العالم، إن اللاعبين جميعا متميزون واستثنائيون، سأحتفظ بهذه اللحظة طوال حياتي"، وشكر صديقه الذي صور مقطع الفيديو وكان سببا في شهرته.

وفي هذا الفيديو الذي انتشر كالنار في الهشيم بالأرجنتين ونشر عندما تأهل "التانغو" إلى ربع النهائي، قال خوسيه باكيا "نحن في ربع النهائي ولا ينقصنا شيء حتى نفوز باللقب ويعود المنتخب إلى مكانته الفضلى في العالم، يجدر بنا أن نكون أبطال العالم، وسنفوز وسأبقى مع منتخب بلادي حتى مماتي".

وكان تأثر لاعبي ومدرب منتخب الأرجنتين واضحا بكلام خوسيه، إذ كان ميسي والحارس إيمليانو مارتينيز وآخرون منصتون لكلامه، وقد تأثروا بدموعه، فيما بكى سكالوني واللاعب إينزو فيرنانديز تأثرا.

وفي الحفل نفسه، شهد ميسي إزاحة الستارة عن تمثال له سيوضع في متحف الاتحاد القاري إلى جانب تمثالي الأسطورتين الراحلتين البرازيلي بيليه والأرجنتيني دييغو مارادونا.

وكانت "ليلة النجوم" مؤثرة على لاعبي المنتخب ومدربهم ليونيل سكالوني الحاضرين في أسونسيون مقر الاتحاد القاري.

وقال ميسي (35 عاما)، أفضل لاعب في العالم 7 مرات، "أنا في غاية السعادة. هذا ما كان ينقصني. تمكنت من تحقيق كل شيء في كرة القدم. أشكر زملائي لهذه الهدية الجميلة التي قدموها لي. الآن، بمقدوري الاستمتاع بما تبقى، مهما حصل".

ونجح ميسي في مشاركته الخامسة في كأس العالم بإحراز اللقب المرموق، ليضيفه إلى كوبا أميركا ومجموعة رائعة من الألقاب على صعيد الأندية، معظمها مع برشلونة.

كما أهدته المغنية الأرجنتينية سوليداد باستوروتي أغنية "برينديس" التي غنتها لمارادونا الذي قاد الأرجنتين نحو لقبها الثاني في مونديال 1986 بمجهود فردي رائع.

"It's an honor, this is a song that was given to me 17 years ago, on the cover of that record I was wearing the Argentina shirt twirling my poncho, I sang it to Diego (Maradona) in 2006 and now to you (Leo Messi)." – Soledad Pastorutti 🥺pic.twitter.com/Lqh9xC7jzN

— Indonesia Albiceleste (@ID_Albiceleste) March 27, 2023