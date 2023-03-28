رياضة

بالفيديو- رونالدينيو يستعرض مهاراته في الكرة الطائرة بالقدم ويحصد أكثر من 10 ملايين مشاهدة

MLS: The Beautiful Game
رونالدينيو يتمتع بمهارات فنية رائعة حتى بعد اعتزاله لعب كرة القدم (رويترز)
28/3/2023

أظهر النجم البرازيلي المعتزل رونالدينيو أنه ما زال يتمتع بلمسته الساحرة للكرة، رغم اعتزاله كرة القدم منذ سنوات، في مقطع فيديو حصد ملايين المشاهدات على منصات التواصل الاجتماعي.

ونشر رونالدينيو -عبر حساباته الشخصية على المنصات- مقطعا مصورا له وهو يشارك في إحدى مباريات الكرة الطائرة بالقدم -المشهورة في البرازيل- مظهرا مهاراته العالية في التحكم بالكرة التي يحتفظ بها حتى الآن.

وأظهر الفيديو القصير -الذي حصد أكثر من 10 ملايين مشاهدة على إنستغرام وتويتر- تسجيل اللاعب الملقب "بالساحر" نقطة بطريقة جميلة لصالح فريقه، واحتفل بها مع شريكه في الفريق.

 

المصدر : وكالة سند