بالفيديو- رونالدينيو يستعرض مهاراته في الكرة الطائرة بالقدم ويحصد أكثر من 10 ملايين مشاهدة
28/3/2023
أظهر النجم البرازيلي المعتزل رونالدينيو أنه ما زال يتمتع بلمسته الساحرة للكرة، رغم اعتزاله كرة القدم منذ سنوات، في مقطع فيديو حصد ملايين المشاهدات على منصات التواصل الاجتماعي.
ونشر رونالدينيو -عبر حساباته الشخصية على المنصات- مقطعا مصورا له وهو يشارك في إحدى مباريات الكرة الطائرة بالقدم -المشهورة في البرازيل- مظهرا مهاراته العالية في التحكم بالكرة التي يحتفظ بها حتى الآن.
E aí… vai encarar!?? 🤣🤣🤣
Valeu a parceria galera, TMJ!! pic.twitter.com/LUe88B9MQX
— Ronaldinho (@10Ronaldinho) March 27, 2023
وأظهر الفيديو القصير -الذي حصد أكثر من 10 ملايين مشاهدة على إنستغرام وتويتر- تسجيل اللاعب الملقب "بالساحر" نقطة بطريقة جميلة لصالح فريقه، واحتفل بها مع شريكه في الفريق.
المصدر : وكالة سند