بعد رفض حاكم بالي مشاركة المنتخب الإسرائيلي.. تطورات استضافة إندونيسيا لمونديال الشباب

يخطط رئيس الاتحاد الإندونيسي الاجتماع مع مسؤولي الاتحاد الدولي (الفيفا) بعد تأجيل قرعة كأس العالم لكرة القدم تحت 20 عاما التي تستضيفها البلاد عقب احتجاجات ضد مشاركة إسرائيل.

وقال أريا سينولينغا عضو اللجنة التنفيذية للاتحاد الإندونيسي إن إريك توهير عضو مجلس الوزراء والرئيس السابق لإنتر ميلان، سيسافر إلى زيورخ للاجتماع مع مسؤولي الفيفا.

وأبلغ سينولينغا رويترز أن حجز الطيران لم يتم بعد ولم يوضح موعد الاجتماع مع مسؤولي الفيفا.

وتستضيف إندونيسيا البطولة بمشاركة 24 منتخبا في الفترة من 20 مايو/أيار وحتى 11 يونيو/حزيران في 6 مدن وتشارك إسرائيل لأول مرة.

ويوم الأحد الماضي، أعلن الاتحاد الإندونيسي تأجيل القرعة التي كان من المقرر إقامتها يوم الجمعة بسبب رفض حاكم بالي استضافة المنتخب الإسرائيلي.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن وايان كوستر حاكم بالي دعا وزارة الشباب والرياضة إلى "وضع سياسة لمنع مشاركة المنتخب الإسرائيلي في بالي" بسبب القضية الفلسطينية.

ولم يتسنَّ لرويترز الحصول على تعليق من مكتب حاكم بالي. وقال الحاكم لوسائل الإعلام يوم الاثنين إنه يتبع "موقفا حكوميا".

ولا توجد علاقات دبلوماسية بين إندونيسيا وإسرائيل، وشهدت جاكرتا مسيرات تطالب بعدم مشاركة المنتخب الإسرائيلي.

ولم يتسنَّ لرويترز الحصول على تعليق من الاتحاد الإسرائيلي.

وتواجه إندونيسيا خطر سحب تنظيم البطولة منها، وقال سينولينغا إنه قلق بشأن عقوبات الفيفا والتي ربما "تعزل كرة القدم الإندونيسية عن العالم".

وأشار سينولينغا إلى أنه يأمل أن يتوصل الاتحاد الإندونيسي إلى حل يمكن فيه فصل السياسة عن الرياضة.

ونقلت وكالة الأنباء المحلية عن مهاجر أفندي وزير التنسيق الإندونيسي للتنمية البشرية والشؤون الثقافية، قوله إن محادثات رئيس الاتحاد الوطني تهدف إلى أن "يتفهم الفيفا موقف إندونيسيا على الأقل".