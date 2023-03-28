يريد حسم الصفقة مجانا.. بايرن ميونخ يستغل أزمات برشلونة لخطف جوهرته غافي

يراقب بايرن ميونخ وضعية الشاب غافي متوسط ميدان برشلونة، من أجل التعاقد معه في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت صحيفة "ماركا" (marca) الإسبانية أن غافي ينتظر الآن تعديل وضعيته مع برشلونة، خاصة بعد رفض المحكمة تسجيل عقده الجديد، الذي كان سيضع اللاعب ضمن الفريق الأول بشكل رسمي حتى يونيو/حزيران 2026.

ويعاني برشلونة من أزمات اقتصادية عديدة وتضخم في رواتب لاعبيه، الأمر الذي يهدد الفريق بالحرمان من إبرام تعاقدات جديدة الصيف المقبل، أو تجديد عقود لاعبيه الحاليين.

News #Gavi: Bayern is following his situation at Barcelona. 👀 That he could become a free agent in summer. No secret: He’s on the list since years! But at this stage: Too many players on his position. Therefore no concrete talks/ negotiations. Situation to watch! @SkySportDE 🇪🇸 pic.twitter.com/vBEZ8op85F — Florian Plettenberg (@Plettigoal) March 27, 2023

وأوضحت الصحيفة أن بايرن يتابع تطورات ملف غافي مع برشلونة، علما أن الفريق "البافاري" حاول التعاقد معه الصيف الماضي، مشيرة إلى أن عدم تسجيل عقده يعني إمكانية رحيل اللاعب مجانا عقب نهاية الموسم الحالي.

لكن الصحفية أشارت إلى أن اللاعب وُصف بأنه متعدد المهارات، ويبلغ من العمر 18 عاما فقط، ولا يريد اتخاذ أي قرار حاليا.

من جهتها، تبدي إدارة برشلونة ثقة كاملة في إمكانية حل أزمة غافي حتى الصيف المقبل عن طريق ملاءمة عقده مع كتلة الرواتب.

ويتعين على إدارة الرئيس خوان لابورتا تخفيض رواتب اللاعبين بمقدار 200 مليون يورو، كي تتمكن من إبرام تعاقدات جديدة، أو تسجيل عقود التجديد للاعبيها الحاليين.

وسيشكل نجاح إدارة بايرن ميونخ في خطف غافي -ومن دون أي مقابل مالي- ضربة موجعة لبرشلونة، وردا لاعتباره أمام الفريق الكتالوني الذي تعاقد مع هدافه البولندي روبرت ليفاندوفسكي الصيف الماضي.

وفرض غافي نفسه في التشكيل الأساسي لبرشلونة في عهد المدرب السابق الهولندي رونالد كومان، ونجح في إقناع خلفه تشافي هيرنانديز بمواصلة الاعتماد عليه.

وشارك غافي في 37 مباراة مع برشلونة في جميع البطولات في موسم 2022-2023، وسجل خلالها هدفين، وقدم 5 تمريرات حاسمة.

وفي المجمل، لعب غافي 84 مباراة بقميص برشلونة في جميع البطولات، وهز الشباك 4 مرات، بالإضافة إلى 11 تمريرة حاسمة، وتُوج بلقب وحيد هو السوبر الإسباني.

وتؤكد "ماركا" أن غافي سيكمل الموسم وهو ضمن لائحة فريق الشباب، وسيعود لارتداء القميص رقم 30 ضد إليتشي السبت المقبل ضمن الجولة 27 من الدوري الإسباني.

ويقترب برشلونة من التتويج بلقب "الليغا" للمرة 27 في تاريخه، إذ يتقدم بفارق 12 نقطة كاملة على غريمه التقليدي ريال مدريد، قبل 12 جولة من نهاية المسابقة.