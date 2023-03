يريد حسم الصفقة مجانا.. بايرن ميونخ يستغل أزمات برشلونة لخطف جوهرته غافي

يراقب بايرن ميونخ وضعية الشاب غافي متوسط ميدان برشلونة، من أجل التعاقد معه في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وأكدت صحيفة "ماركا" (marca) الإسبانية أن غافي ينتظر الآن تعديل وضعيته مع برشلونة، خاصة بعد رفض المحكمة تسجيل عقده الجديد، الذي كان سيضع اللاعب ضمن الفريق الأول بشكل رسمي حتى يونيو/حزيران 2026.

ويعاني برشلونة من أزمات اقتصادية عديدة وتضخم في رواتب لاعبيه، الأمر الذي يهدد الفريق بالحرمان من إبرام تعاقدات جديدة الصيف المقبل، أو تجديد عقود لاعبيه الحاليين.

News #Gavi: Bayern is following his situation at Barcelona. 👀 That he could become a free agent in summer. No secret: He’s on the list since years! But at this stage: Too many players on his position. Therefore no concrete talks/ negotiations. Situation to watch! @SkySportDE 🇪🇸 pic.twitter.com/vBEZ8op85F

