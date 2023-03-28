الإسلام دين تسامح.. الركراكي يدعو عامل الفندق المتهم بالعنصرية لزيارة المغرب واختبار أجواء رمضان

دعا وليد الركراكي مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم عامل الفندق المتهم بالعنصرية لاختبار الأجواء بين المسلمين في رمضان.

وكان أحد العاملين في فندق إقامة المنتخب المغربي في مدريد حيث سيلعب ضد بيرو، وجه إهانات عنصرية في حسابه على إنستغرام إلى الفريق بسبب مواعيد تقديم طعام السحور.

وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو إن الشرطة المحلية ألقت القبض على عامل إسباني يبلغ من العمر 27 عاما، وأصدرت بحقه تهمة كراهية.

ونشرت وسائل إعلام إسبانية صورا زعمت أن الرجل نشرها في حسابه على إنستغرام، وتُظهر عددا من أعضاء المنتخب المغربي (رابع مونديال قطر 2022) في غرفة الطعام بالفندق مصحوبة بتعليقات عنصرية.

وأفادت وسائل الإعلام بأن العامل حذف لاحقا المنشورات من حسابه على إنستغرام واعتذر قبل القبض عليه.

وأبلغ الركراكي مؤتمرا صحفيا قبل مواجهة بيرو -اليوم الثلاثاء- أنه "لا نقبل العنصرية، لكننا نريد إظهار أن الإسلام دين تسامح.. سامحنا المتهم بما يقتضيه الدين الإسلامي وعادات المغاربة".

وأضاف أن "العامل أخطأ وسامحناه، وإذا أراد زيارتنا ورؤية الأجواء بين المسلمين ورمضان فنحن نرحب به".

وبعد فوزه الودي التاريخي على البرازيل 2-1 السبت الماضي في طنجة، سيواجه المغرب بيرو في مباراة ودية أخرى غدا الثلاثاء على ملعب "واندا متروبوليتانو" الخاص بنادي العاصمة الإسباني أتلتيكو مدريد.