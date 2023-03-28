"إذا صمت فلن يتم استدعاؤك للمنتخب".. تقرير يكشف ضغوط الاتحاد الفرنسي لإجبار اللاعبين المسلمين على الإفطار في نهار رمضان

كشف صحفي فرنسي بعض الخبايا عن طريقة تعامل مدرب منتخب "الديوك" ديديه ديشامب مع لاعبيه المسلمين في شهر رمضان المبارك، وكذلك منتخبات الفئات السنية الأخرى في البلاد.

وتفاعل نشطاء ومغردون فرنسيون مع التسريبات الجديدة التي كشفها الصحفي رومان مولينا، من خلال مقطع فيديو نشره عبر قناته في يوتيوب، قال فيها إن "تصريحات ديشامب حول ضرورة تأجيل اللاعبين المسلمين صيامهم، تخفي وراءها ضغطا وابتزازا على لاعبي المنتخب الفرنسي، وخصوصا اللاعبين الشباب على غرار المنتخب الأولمبي ومنتخب أقل من 18 سنة".

وأضاف صحفي التحقيقات الشهير أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم كان صريحا ومباشرا، بالقول "تصوم رمضان؟ الأمر سهل لن يتم استدعاؤك للمنتخب" لافتا إلى أن الاتحاد استعان بشخص مسلم من الأمن، لكنه لا يصوم الشهر الفضيل، من أجل ممارسة الضغط على اللاعبين.

وخلص "مولينا" -عبر الفيديو- إلى أنه لا أحد يؤدي شعيرة الصيام داخل مركز كليرفونتين الخاص بتحضير المنتخبات الفرنسية على كافة المستويات، مبينا أن الأمر يحدث لأول مرة بعد ارتفاع عدد اللاعبين المسلمين داخل المنتخب.

Les Marocains qui soutiennent l'EDF … rah khashoum imchiw 3end tbib … https://t.co/ncxGRPOaY2 — Dido🔟🇦🇷🐐👑🥑🇲🇦 (@fahdodido) March 27, 2023

واعتبر مغردون أن المعلومات التي كشفها "مولينا" تعد منعرجا خطيرا وعارا سيلحق بمسؤولي اتحاد الكرة في فرنسا، الذين سيغيرون مواقفهم فقط من أجل عيون "مبابي" لو تحدث عن الموضوع.

وذكر آخرون أن الفرصة جاءت من أجل توقف جميع اللاعبين المهاجرين من أصول أفريقية مسلمة عن اللعب في المنتخب الفرنسي، والعودة إلى منتخباتهم الأم في الجزائر وتونس والمغرب وجزر القمر وغيرها.

وذكرت وسائل إعلام فرنسية ومنها صحيفة "ليكيب"، أن ديشامب أوصى لاعبيه المسلمين مثل "ويسلي فوفانا" بتأجيل الصيام إلى ما بعد رمضان، بسبب جدول المنتخب والمنافسات.

La honte cette fédération , faut arrêter de jouer pour ce pays qui nous méprisent , jouer pour vos pays d’origine !! https://t.co/3jehI85pLS — soufⵣ🇲🇦 (@ironso_212) March 27, 2023

Il est temps de relancer la propagande 🇰🇲 @MyzianeMaolida @Zaydou_Youssouf @OWarmed vous ne serez jamais plus aimé et bien traité que chez vous. Dans la victoire comme dans la défaite, vous recevrez toujours un grand soutient !!! Il est temps de venir jouer avec les Comores 🇰🇲💚 https://t.co/nNlCZae8zT pic.twitter.com/hhVYO6A4q9 — COMORIAN🇰🇲💚 (@Comorian2699) March 27, 2023

C’est très grave que ceux qui sont viser aille jouez pour des sélections qui accepte leurs religions !!! https://t.co/zY9zNzYijJ — Yussuf (@Yussuf85806052) March 28, 2023

La France, ce pays qui a colonisé bon nombre de territoires musulmans, qui a la plus importante communauté musulmane d'Europe, se comporte toujours avec ignorance et mépris avec sa population musulmane. https://t.co/8ybXFjviZt — Hazem (@Hazem75_h) March 27, 2023