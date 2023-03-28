تصفيات يورو 2024.. أسكتلندا تهزم إسبانيا والنرويج لا تفوز من دون هالاند

سجل الأسكتلندي سكوت ماكتوميناي ثنائية جديدة وقاد منتخب بلاده للفوز على ضيفه الإسباني 2-صفر الثلاثاء، ملحقا به خسارته الأولى بإشراف مدربه الجديد لويس دي لا فوينتي، وذلك في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى من تصفيات كأس أوروبا 2024 لكرة القدم.

وفرض ماكتوميناي نفسه نجما للمباراة الثانية على التوالي بعدما سجل هدفين من ثلاثية بلاده أمام قبرص في الجولة الأولى من التصفيات، رافعا رصيده إلى 4 أهداف في مباراتين.

وتصدرت أسكتلندا المجموعة بالعلامة الكاملة مع 6 نقاط، متقدمة بفارق 3 نقاط عن إسبانيا، في حين تحتل النرويج المتعادلة مع جورجيا 1-1 في وقت سابق الثلاثاء بعد خسارتها أمام إسبانيا بثلاثية نظيفة في مستهل التصفيات؛ المركز الرابع برصيد نقطة بالتساوي مع جورجيا التي خاضت مباراتها الأولى بعدما غابت عن الجولة الأولى.

ويتأهل مباشرة إلى النهائيات المقررة صيف 2024 في ألمانيا بطل ووصيف كل من المجموعات العشر، إضافة إلى 3 منتخبات عبر دوري الأمم الأوروبية والبلد المضيف.

The European qualifiers always deliver 😏 🔥 Performance of the day? #EURO2024 pic.twitter.com/1wW3SstUIm — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) March 28, 2023

وأجرى المدرب الجديد لمنتخب "لا روخا" دي لا فوينتي -الذي حلّ بدلا من لويس إنريكي عقب الخروج المخيّب من مونديال قطر في ثمن النهائي أمام المغرب بركلات الترجيح صفر-3 بعد تعادلهما سلبا- 8 تبديلات مقارنة مع المباراة التي فاز بها على النرويج السبت الماضي.

وعلى ملعب هامبدن بارك، افتتحت أسكتلندا التسجيل بعد مرور 7 دقائق، بعدما سقط المدافع بيدرو بورو على الجهة اليسرى ليستفيد أندرو روبرتسون ويمرر الكرة إلى الخلف لماكتوميناي داخل المنطقة الذي سدد في شباك الحارس أريسابالاغا كيبا.

وكاد منتخب "لا روخا" يعادل النتيجة، إلا أن رأسية خوسيلو صاحب هدفين في غضون 106 ثوانٍ أمام النرويج اصطدمت بالعارضة (23).

وحاول بورو تعويض الخطأ الذي ارتكبه فسدد كرة من 25 مترا بقدمه اليمنى صدها بصعوبة الحارس أنغيس غون (29)، قبل أن يفوز الأسكتلندي ليندون دايكس بصراعه مع غارسيا ويدخل المنطقة ويسدد كرة ساقطة مرت فوق المرمى قبل دقيقة من صافرة نهاية الشوط الأول (45+1).

وأضاف ماكتوميناي الهدف الثاني الشخصي له ولفريقه مع بداية الشوط الثاني بعد تمريرة من كيران تييرني اعترضها الدفاع الإسباني، وتابعها لاعب "الشياطين الحمر" على الطاير في الشباك (51).

وأنقذت عارضة الحارس كيبا إسبانيا من هدف ثالث بعد ركلة حرة نفذها جون ماكغين (57).

النرويج لا تفوز من دون هالاند

وضمن المجموعة ذاتها، فشل المنتخب النرويجي من دون نجمه الهداف إرلينغ هالاند الغائب للإصابة في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي بعدما سقط في فخ التعادل أمام جورجيا 1-1.

وتحضرت جورجيا الساعية للتأهل إلى نهائيات إحدى البطولات الكبرى للمرة الأولى في تاريخها لمباراتها القارية بفوز ساحق على منغوليا 6-1 وديا السبت الماضي.

وأسهم المدرب الفرنسي ويلي سانيول في تطور المنتخب الجورجي في 12 شهرا الأخيرة؛ إذ قاده إلى التصنيف الثاني ضمن مسابقة دوري الأمم.

ومنذ خروجها من دور المجموعات عام 2000، فشلت النرويج في التأهل إلى نهائي كأس أوروبا 5 مرات، في حين لم تحقق سوى فوز يتيم في مبارياتها الست الأخيرة في مختلف المسابقات.

وفشلت النرويج في الخروج فائزة أمام جورجيا بعدما سبق لها أن انتصرت في المباريات الثلاث السابقة التي جمعت بينهما، علما أن اللقاء الأخير بينهما، قبل هذه الأمسية، يعود إلى مايو/أيار 1999 في تصفيات كأس أوروبا 2000 (فازت النرويج 1-صفر).

وفي باتومي، افتتح الفريق الضيف التسجيل باكرا عبر مهاجم ريال سوسييداد الإسباني ألكسندر سورلوث (15)، قبل أن يعادل أصحاب الأرض عبر مهاجم متز الفرنسي من الدرجة الثانية جورج ميكوتادزه في الشوط الثاني (60).

وخاض نجم نابولي الإيطالي خفيتشا كفاراتسخيليا المباراة من دون أن ينجح في هزّ الشباك.

🇭🇷 Kovačić puts the visitors ahead 👊#EURO2024 pic.twitter.com/eXjUnVIjqY — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) March 28, 2023

كرواتيا في الصدارة

وفي المجموعة الرابعة، عوضت كرواتيا تعادلها مع ويلز 1-1 في الجولة الأولى بفوزها على مضيفتها تركيا 2-صفر، سجلهما لاعب وسط تشلسي الإنجليزي ماتيو كوفاتشيتش (20 و45+4).

وتصدرت كرواتيا -وصيفة مونديال روسيا 2018 وثالثة قطر 2022- المجموعة برصيد 4 نقاط متساوية مع ويلز الفائزة على ضيفتها لاتفيا 1-صفر بهدف كيفر مور (41).

وتجمد رصيد تركيا -التي عادت بفوز ثمين من أرمينيا 2-1 في مستهل التصفيات- عند 3 نقاط في المركز الثالث، في حين غابت الأخيرة عن منافسات هذه الجولة.