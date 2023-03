معركة بين اللاعبين فور انتهاء مباراة رسمية في البرازيل

وقعت أحداث مؤسفة عقب نهاية مباراة إنترناسيونال وكاشياس في بطولة غاوتشو البرازيلية لكرة القدم فجر اليوم الاثنين، بعد اعتداء اللاعبين على بعضهم في نهاية اللقاء، مما تسبب في فوضى على أرضية الملعب.

وبدأت معركة بين اللاعبين مع إطلاق حكم اللقاء صافرة نهاية المواجهة التي كانت في الدور نصف النهائي، بعد فوز كاشياس على إنترناسيونال بركلات الترجيح (5-4) بعد التعادل الإيجابي 1-1 في المباراة.

Wesley Pomba bateu penalidade com muita categoria para eliminar o Internacional e garantir a vaga na decisão do Gaúcho… E ainda deu aquela cutucada na comemoração #ge pic.twitter.com/rP1KAW6cw8

Faça sua festa, torcedor do Caxias!

وأثار احتفال مهاجم كاشياس "ويسلي بومبا" بهدف الفوز غضب لاعبي إنترناسيونال، الذين ركضوا خلفه في البداية ثم اعتدى عليه أحد أعضاء الفريق، مما أدى إلى تدخل بقية اللاعبين من الفريقين في العراك، حتى دخل رجال الأمن في الملعب للفصل بينهم.

وأصيب بومبا بكسر في الأنف بعد الاعتداء عليه، حيث كان هو الهدف الرئيسي للاعبي إنترناسيونال خلال المعركة الواسعة التي اندلعت على أرض الملعب بسبب احتفاله بتسجيل ركلة الجزاء الحاسمة.

وشارك اللاعب على صفحته الشخصية في موقع إنستغرام اليوم الاثنين صورة لأنفه بعد تعرضه للإصابة.

Jogador do Caxias, Wesley Pomba sofre fratura no nariz após briga generalizada no Beira-Rio ➡️ https://t.co/IylfxQZJRd pic.twitter.com/0FuTpuH5Eo

— ge (@geglobo) March 27, 2023