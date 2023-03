قبل انفجار البركان.. أسباب إقالة توتنهام للمدرب الإيطالي كونتي

وضع توتنهام هوتسبير حدا لعلاقته المتوترة مع أنطونيو كونتي بالإعلان عن إنهاء التعاقد مع المدرب الإيطالي أمس الأحد.

وأوشك البركان على الانفجار بعد هجوم كونتي العنيف على النادي واللاعبين عقب تعادل 3-3 مع ساوثهامبتون بالدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم حين أهدر فريقه التقدم بهدفين.

وقال دانييل ليفي رئيس توتنهام، في بيان، "يمكننا إعلان أن المدرب أنطونيو كونتي ترك النادي بالتراضي".

وأضاف "تأهلنا إلى دوري أبطال أوروبا في الموسم الأول لأنطونيو، نشكره على مساهمته معنا ونتمنى له التوفيق في المستقبل".

وأوضح النادي أن كريستيان ستليني الذي قاد الفريق في العديد من المباريات أثناء تعافي كونتي من جراحة، سيتولى المسؤولية في بقية الموسم برفقة المساعد رايان ميسون لاعب وسط توتنهام السابق.

وتابع ليفي "لدينا 10 مباريات في الدوري، وعلينا القتال من أجل التأهل إلى دوري أبطال أوروبا، نحتاج للتكاتف جميعا لضمان إنهاء الموسم في أعلى مركز ممكن لمصلحة النادي وجماهيره الوفية".

وترك كونتي الفريق في المركز الرابع وتبقى فرصه جيدة في التأهل لدوري الأبطال. لكن يزداد الشعور بتراجع توتنهام منذ أنهى الموسم الماضي بقوة في المركز الرابع.

وغادر توتنهام الذي لم يتوج بلقب منذ 2008، دوري أبطال أوروبا من ثمن النهائي على يد ميلان الإيطالي هذا الشهر، كما ودّع كأس الاتحاد الإنجليزي من الدور الخامس بسقوطه أمام شيفيلد يونايتد المنتمي للدرجة الثانية قبل إهدار تقدمه على ساوثهامبتون.

وعقب التعادل الذي جعل توتنهام متقدما بنقطتين فقط على مطارده نيوكاسل يونايتد الذي تتبقى له مباراتان، شن كونتي هجوما ضاريا على لاعبيه واتهمهم بالأنانية والافتقار للروح القتالية كما انتقد إرث النادي.

