شاهد.. رفع أذان المغرب وإفطار جماعي في ستامفورد بريدج

نظم نادي تشلسي الإنجليزي -أمس الأحد- إفطارا جماعيا شارك فيه مئات المسلمين داخل ملعبه "ستامفورد بريدج" في العاصمة البريطانية لندن، وذلك بالتعاون مع مشروع "الخيمة الرمضانية" الذي يمثل مؤسسة خيرية.

وشهد معقل "البلوز" رفع أذان المغرب للمرة الأولى قبل انطلاق الإفطار الجماعي.

وكان تشلسي أعلن -عبر موقعه الرسمي- أن الحضور سيكون عبر دعوة خاصة حتى ينظم الإفطار في أفضل الظروف مع ضمان سلامة الحاضرين.

وقال "البلوز" في بداية الشهر الجاري في بيان نشره على موقعه الإلكتروني إنه يستضيف إفطارا مفتوحا الأحد في الـ26 من الشهر الجاري.

ونشر تشلسي عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، أمس الاثنين، مقطع فيديو يتحدث فيه لاعباه المسلمان السنغالي خاليدو كوليبالي والفرنسي ويسلي فوفانا عن هذه الخطوة الأولى من نوعها في تاريخ النادي والبريميرليغ.

ويضم تشلسي بين صفوفه عددا من اللاعبين المسلمين، أبرزهم النجم المغربي حكيم زياش، والفرنسي نغولو كانتي، وكوليبالي وفوفانا.

وكتب معلقا على الفيديو "يسعدنا أن نعلن أننا نستضيف إفطارا مفتوحا بالشراكة مع مشروع الخيمة الرمضانية، وسنكون أول ناد في البريميرليغ نستضيف إفطارا على ملعبه، ونتطلع إلى الترحيب بمجتمعنا المسلم المحلي".

ومشروع "الخيمة الرمضانية" يمثل مؤسسة خيرية حاصلة على جوائز، أُسّست عام 2013 بهدف جمع المجتمعات معًا وتطوير مفهوم رمضان.