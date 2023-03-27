رفض عروضا للتعاقد معه.. مانشستر يونايتد يترك مستقبل غرينوود في مهب الريح

رفض مانشستر يونايتد عروضا من أندية تركية للتعاقد مع الإنجليزي مايسون غرينوود لاعب مانشستر يونايتد الموقوف عن اللعب رغم إسقاط القضاء البريطاني تهم الاغتصاب والاعتداء التي كانت موجهة إلى النجم الشاب.

وأسقطت عن اللاعب (21 عاما) في فبراير/شباط الماضي تهم الاغتصاب والاعتداء الموجهة إليه، لكنه لا يزال يواجه تحقيقا داخليا في النادي، والذي يقرر بناء على نتائجه ما إذا كان قادرا على العودة إلى الفريق.

وأوضحت صحيفة "أتلتيك" (The Athletic) البريطانية أن غرينوود جذب اهتماما من أكثر من ناد تركي، لكن الصحيفة أفادت بأن يونايتد رفض كل العروض.

وتتابع الصحيفة أن المهاجم الموقوف "سيمر عبر جدار من الطوب (عوائق كثيرة) ليعود للعب مع مانشستر يونايتد الآن".

ولم يشارك غرينوود مع الشياطين الحمر منذ 22 يناير/كانون الثاني 2022 عندما فاز الشياطين الحمر على وست هام بهدف نظيف في أولد ترافورد، ثم قُبض عليه في وقت لاحق من ذلك الشهر.

وفي أكتوبر/تشرين الأول الماضي وجهت إليه تهمة محاولة الاغتصاب والاعتداء والأذى الجسدي الفعلي.

ثم أُسقطت هذه التهم، حيث أشارت دائرة الادعاء الملكية إلى سحب الشهود الرئيسيين وظهور مواد جديدة إلى النور و"لم يعد هناك احتمال واقعي للإدانة".

ويملك غرينوود عقدا بقيمة 80 ألف يورو في الأسبوع حتى عام 2025 مع خيار سنة أخرى في يونايتد، ولكن النجم الشاب لن يعود إلى التدريب أو اللعب حتى ينتهي التحقيق الداخلي.

وقال بيان صادر عن "المانيو" إن "مانشستر يونايتد يجري النادي الآن عمليته الخاصة قبل تحديد الخطوات التالية، لن ندلي بأي تعليق آخر حتى تكتمل هذه العملية".

وكان الهولندي إريك تن هاغ مدرب اليونايتد تحدث إلى غرينوود، للتحقق من حالته العقلية والبدنية وإخباره بأنه "سعيد" بإسقاط التهم عنه.

وتشير صحيفة "تايمز" (The Times) البريطانية إلى أن نادي "الشياطين الحمر" منقسم بشأن عودة غرينوود، فهناك فريق من النادي لديهم مخاوف بشأن عودته، وهذا هو الحال مع فريق السيدات، في حين أن البعض الآخر ليس لديهم اعتراضات على عودة غرينوود.