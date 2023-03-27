المحكمة الرياضية تصدر حكما نهائيا لصالح هلال الشابة في نزاعه مع الاتحاد التونسي

أعلن نادي هلال الشابة التونسي -اليوم الاثنين- أن محكمة التحكيم الرياضية أصدرت حكما نهائيا لصالحه في نزاعه ضد الاتحاد التونسي لكرة القدم ونادي الأفريقي.

وفاز الأفريقي 1-صفر على هلال الشابة أبريل/ نيسان 2022 في دور المجموعتين‭‭ ‬‬خلال الموسم الماضي، مما أدى إلى هبوط الفريق قبل إلغاء القرار من قبل محكمة التحكيم الرياضية في سبتمبر/أيلول الماضي.

وقال النادي -في بيان عبر صفحته على فيسبوك اليوم الاثنين- "أصدرت اليوم محكمة التحكيم الرياضية قرارها في نزاع هلال الشابة ضد الجامعة التونسية لكرة القدم (الاتحاد التونسي) وضد النادي الأفريقي. تم القضاء لصالح هلال الشابة من خلال إبطال قرار اللجنة الوطنية للاستئناف المؤرخ في الثامن من يونيو/حزيران 2022 والتصريح بهزيمة النادي الأفريقي بنتيجة 2-صفر ومنح نقاط الفوز لهلال".

وأضاف بيان النادي أنه "تم إلزام الجامعة التونسية لكرة القدم بدفع مبلغ 3 آلاف فرنك سويسري (3274 دولارا) لهلال الشابة، وإلزام النادي الأفريقي بدفع المبلغ نفسه للهلال. وتم إلزام الجامعة التونسية بدفع مصاريف التقاضي التي تصل لنحو 50 ألف فرنك سويسري".

وقال المتحدث الرسمي باسم هلال الشابة صابر بوعطي إن الحكم الصادر اليوم "نهائي وتم حسم القضية من خلاله بعد الحكم المبدئي الذي صدر سبتمبر/أيلول الماضي".

وأضاف أن الفريق تعرض لعديد من المظالم، ولكن "في كل مرة يتم إنصافنا في الخارج، لأننا على حق".

وهبط هلال الشابة إلى الدرجة الثانية في الموسم الماضي، بعدما تجمد رصيده عند 13 نقطة بالتساوي مع ترجي جرجيس الذي تفوق عليه في المواجهات المباشرة، لكن الشابة عاد بقرار من محكمة التحكيم الرياضية.

وألغت محكمة التحكيم هبوط الفريق سبتمبر/أيلول الماضي بعدما تقدم بشكوى رسمية ضد نادي الأفريقي لوجود يوسف العلمي رئيس النادي على مقاعد البدلاء رغم إيقافه، لتضاف نقاط المباراة للنادي ويتفادى الهبوط.

لكن هلال الشابة هبط الموسم الحالي، بعدما تذيل ترتيب المجموعة الأولى برصيد 11 نقطة.