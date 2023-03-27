بالفيديو.. الجزائر تلحق بالمغرب وتتأهل إلى كأس أمم أفريقيا

باتت الجزائر ثاني المتأهلين إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا 2023 لكرة القدم المقررة في ساحل العاج مطلع العام المقبل، بعدما جددت فوزها على مضيفتها النيجر 1-صفر اليوم الاثنين على ملعب حمادي العقربي في رادس بالعاصمة تونس في الجولة الرابعة من منافسات المجموعة السادسة.

وسجل بغداد بونجاح (مهاجم السد القطري) هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السادسة بتسديدة بيسراه من داخل المنطقة، إثر تمريرة من القائد رياض محرز (نجم مانشستر سيتي الإنجليزي).

لمسة سحرية من رياض وبغداد ينهيها في الشباك 🇩🇿#تصفيات_كأس_أمم_أفريقيا pic.twitter.com/8sDtyiq0bc — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 27, 2023

وكانت الجزائر حاملة اللقب عامي 1990 و2019، تغلبت على النيجر 2-1 الخميس الماضي في الجولة الثالثة.

وهو الفوز الرابع تواليا للجزائر التي عززت موقعها في الصدارة برصيد 12 نقطة مقابل نقطتين للنيجر (الثالثة) بفارق نقطتين خلف تنزانيا (الثانية) التي تلاقي أوغندا الأخيرة (نقطة واحدة) غدا الثلاثاء.

ولحقت الجزائر بجارها المغرب الذي كان أول المتأهلين من دون أن يلعب مستغلا تعادل مطارديه المباشرين في المجموعة الـ11، جنوب أفريقيا وضيفتها ليبيريا 2-2 يوم الجمعة الماضي.

وتأهل المغرب لضمانه أحد المركزين الأول والثاني من المجموعة التي تضم 3 منتخبات فقط، بعد استبعاد زيمبابوي من قبل الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بسبب تدخل الحكومة في شؤون الاتحاد المحلي.

وتأهلت ساحل العاج -التي تخوض منافسات المجموعة الثامنة- مباشرة كونها الدولة المضيفة.

نيجيريا تستعيد التوازن

واستعادت نيجيريا توازنها وصدارة المجموعة الأولى عندما تغلبت على مضيفتها غينيا بيساو 1-صفر في بيساو.

وتدين نيجيريا بفوزها لمهاجم نانت الفرنسي موزيس سايمون الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 30 من ركلة جزاء.

وردت نيجيريا الدين لغينيا بيساو التي كانت فجرت مفاجأة من العيار الثقيل يوم الجمعة الماضي بالفوز على "النسور الممتازة" بالنتيجة ذاتها في أبوجا.

ورفعت نيجيريا رصيدها إلى 9 نقاط بفارق نقطتين أمام غينيا بيساو، و4 نقاط أمام سيراليون التي تغلبت على ساو تومي وبرينسيبي 2-صفر أمس الأحد.

وفي المجموعة الخامسة، فرّطت أنغولا في فرصة لرد الاعتبار أمام ضيفتها غانا وسقطت في فخ التعادل 1-1.

وتقدمت أنغولا بهدف من ركلة جزاء سجله لوكاس جواو (مهاجم ريدينغ الإنجليزي) في الدقيقة 51، لكن أوسمان بوكاري (مهاجم النجم الأحمر بلغراد الصربي) أدرك التعادل في الدقيقة 72.

وعززت غانا موقعها في صدارة المجموعة برصيد 8 نقاط مقابل 5 نقاط لأنغولا التي تراجعت إلى المركز الثالث، بفارق نقطتين خلف شريكتها السابقة جمهورية أفريقيا الوسطى التي جددت فوزها على ضيفتها مدغشقر عندما تغلبت عليها بهدفين نظيفين سجلهما لويس مافوتا في الدقيقتين 40 و82.

وكانت جمهورية أفريقيا الوسطى تغلبت على مدغشقر في عقر دارها بثلاثية نظيفة الخميس الماضي في الجولة الثالثة.

وفي المجموعة السابعة، أنعشت الكونغو آمالها في التأهل عندما تغلبت على مضيفها جنوب السودان بهدف واحد سجله غابريال شاربنتييه في الدقيقة الأخيرة.

وثأرت الكونغو لخسارتها أمام جنوب السودان 1-2 الخميس في الجولة الثالثة، وحققت فوزها الثاني في التصفيات لتصعد إلى المركز الثاني برصيد 6 نقاط بفارق 3 نقاط خلف مالي المتصدرة والتي تحل ضيفة على غامبيا غدا الثلاثاء.

ويلعب لاحقا السودان مع الغابون ضمن المجموعة التاسعة، وإثيوبيا مع غينيا ضمن المجموعة الرابعة.