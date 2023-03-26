هل "السلطان" زلاتان أكبر لاعب يشارك في تصفيات كأس أمم أوروبا؟

أصبح النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش ثاني أكبر لاعب يخوض مباراة في تصفيات كأس أمم أوروبا بكرة القدم، وجاء ذلك خلال خسارة منتخب بلاده أمام مضيفه فريق بلجيكا بثلاثة أهداف مقابل لا شيء.

ودفع مدرب السويد ياني أندرسون -أمس الجمعة- بمهاجم ميلان الإيطالي البالغ من العمر 41 عاما و172 يوما، في الدقيقة 73 مكان ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل الإنجليزي.

وفي بادئ الأمر، اعتُبر زلاتان -المولود في 3 أكتوبر/تشرين الأول 1981- أكبر لاعب يخوض مباراة في التصفيات القارية، لكن تبيّن أن لاعب جبل طارق لي كاتشارو -المولود في 29 سبتمبر/أيلول 1981- قد حطّم الرقم القياسي خلال مباراة بلاده الجمعة ضد اليونان، عن 41 عاما و176 يوما.

ولكن "السلطان" لا يزال متقدماً على حامل الرقم القياسي السابق لحارس المرمى الإيطالي دينو زوف الذي لعب ضد السويد بالذات في 29 مايو/أيار 1983 بعمر 41 عاما و3 أشهر ويوم واحد.

وكان زلاتان أصبح الأسبوع الماضي أكبر لاعب يسجل هدفاً في الدوري الإيطالي.

وأصرّ النجم السابق لباريس سان جيرمان مطلع الأسبوع أنه يريد خوض نهائيات كأس أوروبا 2024 في ألمانيا، في حال تأهل بلاده، وسيكون عندئذ في عمر 42 عاما، ليصبح أكبر لاعب يخوض النهائيات.