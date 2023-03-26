مستعد لمنحه راتبا ضخما.. مانشستر سيتي يتحرك لحماية هالاند من "أطماع" ريال مدريد

يخطط مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي في الموسمين الماضيين، لحماية مهاجمه النرويجي إيرلنغ هالاند من أطماع ريال مدريد.

ومن أجل ذلك، يريد "السيتزنز" منح هالاند راتبا ضخما، يجعل منه اللاعب الأعلى أجرا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وفق ما ذكرت صحيفة "ذا صن" (The Sun) البريطانية.

ومن المقرر أن تجلس إدارة مانشستر سيتي مع هالاند خلال الفترة القادمة، للتفاوض على منح النرويجي راتبا أسبوعيا يصل إلى 500 ألف جنيه إسترليني.

Man City set to make Erling Haaland Prem's top earner to kill off Real Madrid transfer interest https://t.co/wyz8r92VRF pic.twitter.com/skzeJq7MNl — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) March 26, 2023

ويتقاضى هالاند حاليا 375 ألف جنيه إسترليني أسبوعيا، وهو الأجر الأعلى في الدوري الإنجليزي و"السيتي"، إذ يتساوى مع زميله البلجيكي كيفين دي بروين، ومع الإسباني ديفيد دي خيا حارس مرمى مانشستر يونايتد.

ويرتبط هالاند بعقد مع الفريق الإنجليزي يمتد حتى يوم 30 يونيو/حزيران 2027، لكن الإدارة تخطط لمد العقد لمدة 12 شهرا أخرى.

وتحرص إدارة "السيتزنز" على مكافأة هالاند، الذي قدّم وما زال يؤدي بطريقة مذهلة في عامه الأول بملعب الاتحاد، إذ سجل حتى الآن 42 هدفا في 37 مباراة بجميع البطولات، من أجل إغلاق الباب أمام أي محاولة من ريال مدريد للانقضاض على اللاعب.

وكانت وكيلة اللاعب البرازيلية رافائيلا بيمنتا تحدثت سابقا عن إمكانية انتقال موكلها إلى ريال مدريد، على اعتبار أن النادي "الملكي" هو الخطوة "الحلم" لجميع اللاعبين.

وأشارت "ذا صن" إلى وجود خطة لدى ريال مدريد للتعاقد مع هالاند، رغم أن مصادر مقربة من اللاعب أكدت أنه سعيد في مانشستر.

ويهدف مانشستر سيتي إلى إرسال رسالة لكل الطامعين في ضم هالاند، مفادها: "ارفعوا أيديكم عنه".

وكان مانشستر سيتي قد تفوّق على ريال مدريد في سباق الحصول على اللاعب الصيف الماضي، بعدما دفع النادي الإنجليزي الشرط الجزائي في عقد هالاند لفريقه السابق بوروسيا دورتموند الألماني.

وتؤكد "ذا صن" أن القيمة السوقية للنرويجي قد تضاعفت 4 مرات منذ ذلك الحين، في وقت قيّم فيه موقع "ترانسفير ماركت" (Transfermarkt) القيمة السوقية لهالاند بـ170 مليون يورو.

ويبتعد هالاند بفارق 8 أهداف عن الوصول إلى هدفه رقم 50 هذا الموسم 2022-2023، وكذلك سجّل 6 ثلاثيات (هاتريك) آخرها في مرمى بيرنلي في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي، وخماسية مذهلة في شباك لايبزيغ الألماني في إياب الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا.

ويحلم مانشستر سيتي في أن يلعب هالاند دورا حاسما في إقناع الإنجليزي جود بيلنغهام، زميله السابق في بوروسيا دورتموند، بالتوقيع لفريق ملعب الاتحاد الصيف المقبل.