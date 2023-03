مستعد لمنحه راتبا ضخما.. مانشستر سيتي يتحرك لحماية هالاند من "أطماع" ريال مدريد

يخطط مانشستر سيتي، حامل لقب الدوري الإنجليزي في الموسمين الماضيين، لحماية مهاجمه النرويجي إيرلنغ هالاند من أطماع ريال مدريد.

ومن أجل ذلك، يريد "السيتزنز" منح هالاند راتبا ضخما، يجعل منه اللاعب الأعلى أجرا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، وفق ما ذكرت صحيفة "ذا صن" (The Sun) البريطانية.

ومن المقرر أن تجلس إدارة مانشستر سيتي مع هالاند خلال الفترة القادمة، للتفاوض على منح النرويجي راتبا أسبوعيا يصل إلى 500 ألف جنيه إسترليني.

