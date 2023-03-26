"مؤامرة" استهدفت ملاكمة جزائرية.. أسباب استبعاد إيمان خليف من نهائي بطولة العالم

حُرمت الملاكمة الجزائرية إيمان خليف من خوض نهائي وزن 66 كيلوغراما في بطولة العالم المقامة في نيودلهي والتي كانت مقررة اليوم الأحد، وذلك بسبب "عدم استيفاء معايير" الأهلية، وفق الاتحاد الدولي للعبة.

وكان من المفترض أن تتواجه خليف في النهائي مع الصينية يانغ لي، لكنها فوجئت بقرار استبعادها.

ونشر الاتحاد الجزائري للملاكمة خبر استبعاد خليف في حسابه على فيسبوك من دون التعمق في الأسباب، قائلا "الاتحاد الدولي للملاكمة يمنع الملاكمة الجزائرية إيمان خليف من المشاركة في بطولة العالم لأسباب صحية".

حلم #إيمان_خليف يتحقق!؟؟ ليس الذهب 🥇 لا .. بل النشيد الوطني 🇩🇿🌐 خارج الوطن ..

و هو عشق كل أبطال الجزائر 🇩🇿🌐❤️ pic.twitter.com/QWptvBQdyr — khelifi mohamed (@khelifimes) March 25, 2023

وبرر الاتحاد الدولي للملاكمة قراره لوكالة الصحافة الفرنسية قائلا "استبعدت ملاكمة من الجزائر إيمان خليف من بطولة العالم "آي بي إيه" (IBA) للملاكمة بسبب عدم استيفاء معايير الأهلية، وبسبب الإقصاء ستخوض الملاكمة التايلندية جانجايم سوانافينغ نهائي فئة 66 كيلوغراما".

وتابع "يتمسك آي بي إيه بقواعده ولوائحه بالإضافة إلى الخصوصية الشخصية والطبية للرياضيين، وبالتالي لا يمكنه الكشف عن "تفاصيل" هذا الخرق لمعايير الأهلية".

🔸بسبب ارتفاع هرمون الذكورة ، الاتحاد الدولي للملاكمة يقصي ايمان خليف من خوض نهائي بطولة العالم. 🔸السؤال المطروح: لماذا هذا الإقصاء لم يتم من بداية الدورة؟ لماذا في النهائي فقط؟ ‼️🤔 🔸هنا الملاكمة تتكلم بمرارة على الإقصاء وتوقيته مما يثبت عامل المؤامرة في الحكاية ..👇 pic.twitter.com/6eGXzZyXik — 🇩🇿 1.2.3 viva l'algerie (@vivalalgerie7) March 25, 2023

ونشرت خليف مقطع فيديو بعد قرار استبعادها قالت فيه "لسوء الحظ، علمت بالأمس أنه ليس باستطاعتي خوض النهائي، ما زلت فخورة بنفسي لأني رفعت علم بلادي، هذه مؤامرة بالنسبة لي، القول إني أملك صفات وقدرات لا تؤهلني لمنازلة السيدات غير منطقي".

وأضافت "ما زلت فخورة برفع علم بلادي عاليا، هذه مؤامرة، هناك أطراف تآمرت على الجزائر حتى لا يرفرف علم بلادنا عاليا ولا نحرز الميدالية الذهبية".

وقالت "خضت 4 منازلات من دون مشكلة، بعد كل ذلك يقولون لي هذا الكلام، أتأسف بشدة لهذا القرار، إنها مؤامرة كبيرة".

الملاكمة"إيمان خليف" تبقى بطلة في نظرنا رغم إقصائها من طرف الاتحاد الدولي ومنعها من خوض نهائي بطولة العالم المقامة في نيودلهي لأسباب صحية لم يتم اكتشافها على مدى سبع سنوات من الممارسة، شاركت فيها في أولمبياد موسكو وأربع بطولات عالمية نالت في نسختها الأخيرة الميدالية الفضية pic.twitter.com/d3vCQ9M70z — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) March 25, 2023

وتعليقا على هذه القضية، غرد المعلق الرياضي الجزائري رؤوف خليف متسائلا "لماذا لم يتم اكتشاف هذه الأسباب الصحية على مدى 7 سنوات من ممارسة (اللعبة) شاركت فيها في أولمبياد موسكو و4 بطولات عالمية نالت في نسختها الأخيرة الميدالية الفضية؟".

وطالب خليف "وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية الجزائرية بالتحرك على الأقل لرد الاعتبار لبطلة لا ذنب لها إذا كانت لديها مشاكل هرمونية تعاني منها الكثير من الأميركيات والصينيات والروسيات في الملاكمة ورفع الأثقال والجودو وكل الرياضات القتالية".