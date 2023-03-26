شاهد- بعد فوز المغرب على البرازيل وديا.. الركراكي: أشعر أنني في حلم

قال وليد الركراكي مدرب منتخب المغرب إنه "يشعر وكأنه في حلم"، وذلك بعد تحقيق "أسود الأطلس" فوزا تاريخيا على البرازيل 2-1 في مباراة ودية أقيمت فجر اليوم الأحد في مدينة طنجة المغربية.

وألحق المنتخب المغربي الهزيمة بنجوم السامبا، في أول ظهور لمدربهم المؤقت الجديد رامون مينيزيس الذي خلف المدير الفني السابق تيتي، الذي استقال من منصبه عقب خروج البرازيل من ربع نهائي مونديال قطر.

وتقدم سفيان بوفال (لاعب الريان القطري) بهدف للمغرب في الدقيقة 29، ثم أدرك كاسيميرو (لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي) التعادل للبرازيل في الدقيقة 67، لكن الصابري رجح كفة المغرب قبل 11 دقيقة من النهاية.

وعقب الانتصار التاريخي، أوضح الركراكي "ماذا يعني أن تربح البرازيل متصدر تصنيف الفيفا وبلد كرة القدم، نحن ربحنا البرازيل أشعر، وكأنني في حلم".

ويؤكد فوز المنتخب المغربي هيبته على المستوى الدولي بعد عروضه المذهلة في مونديال قطر وحلوله رابعا في التظاهرة العالمية.

ويلتقي منتخب المغرب وديا مع بيرو بعد غد الثلاثاء.