أقيمت قبل 86 عاما.. برشلونة يطلب الاعتراف ببطولة دوري فاز بها خلال الحرب الأهلية

يستعد نادي برشلونة -متصدر الدوري الإسباني لكرة القدم في الموسم الحالي- للتقدم بطلب رسمي، من أجل احتساب إحدى بطولاته التي حققها في حقبة الحرب الأهلية الإسبانية.

وأكدت شبكة "إي إس بي إن" (ESPN) الأميركية، أن برشلونة يعتزم المطالبة عبر القنوات الرسمية بلقب الدوري الإسباني لموسم 1936-1937.

وأُقيمت تلك البطولة تحت اسم دوري البحر الأبيض المتوسط في فترة الحرب الأهلية، لكن الاتحاد الإسباني لم يحتسبها بداعي أنها لم تكن تحت رايته.

ونقلت الشبكة عن مصدر داخل النادي "الكتالوني"، قوله إن "لجنة الذاكرة التاريخية لبرشلونة ستعد تقريرًا ستقدمه للنادي، وعندها ستقوم الإدارة بالمطالبة مرة أخرى بصحة اللقب الذي تم إحرازه عام 1937".

وسبق لبرشلونة أن تقدم بطلب مماثل عام 2009، وحينها كان خوان لابورتا هو رئيس النادي أيضا، بالنظر إلى أن ليفانتي كان بطلا بالكأس في ذلك العام (1937)، وتم اعتماده رسميا، وهذه كانت وجهة نظر "البارسا".

Barcelona have requested that the RFEF validate their Mediterranean League title victory from 1937. (ESPN)

The competition is not officially recognised by Spanish football's governing body. pic.twitter.com/1pRVRL78TC

— Football España (@footballespana_) March 26, 2023