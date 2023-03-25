هل ينتقل بيدري نجم برشلونة إلى البريميرليغ؟

يخطط بيدري للبقاء في (البرسا) فريق برشلونة الإسباني لكرة القدم لعدة سنوات مقبلة، ولكنه لم يستبعد الانتقال للعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان اللاعب البالغ من العمر 20 عاما بمثابة اكتشاف منذ أن شارك مع الفريق الأول، حيث أصبح لاعبا أساسيا لبرشلونة متصدر الدوري.

وفاز بيدري بجائزة أفضل لاعب شاب والتي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بأوروبا عام 2021، وسريعا حجز مقعده في المنتخب.

ولدى هذا اللاعب عقد مع برشلونة حتى 2026، ولا يوجد لديه أي نية للرحيل حاليا، ولكنه أشار إلى أنه قد يلعب خارج برشلونة في وقت لاحق من مسيرته.

وعند سؤاله عن إمكانية اللعب بإنجلترا، أجاب بيدري -بحسب صحيفة "ماركا" الإسبانية- أنه "في هذه اللحظة، لا. أنا في برشلونة وأتمنى أن أظل هنا للمزيد من السنوات".

وأضاف "أحب الدوري الإسباني، ولكن لا ينبغي عليك أبدا أن تستبعد أي شيء".

ويغيب اللاعب عن مباراتي المنتخب بالتصفيات المؤهلة لبطولة "يورو 2024" أمام النرويج وأسكتلندا بسبب إصابة في أوتار الركبة، ولكنه يتطلع للحقبة الجديدة مع المنتخب تحت قيادة لويس دي لا فوينتي.

ولعب بيدري تحت قيادة دي لا فوينتي في منتخب تحت 21 عاما في أولمبياد طوكيو، وهو يعتقد أن مدرب المنتخب الجديد سيحقق النجاح.

وأوضح أن هذا المدرب "شخص ينتهز الفرصة، يحب العمل على الأشياء التي يؤمن بها، وأعتقد أننا سنقوم بعمل جيد".

وختم بيدري بأن "كل المدربين الذين يتولون تدريب المنتخب يحاولون الاعتماد على طريقة امتلاك الكرة واللعب، بسبب أسلوب اللاعبين الذين نمتلكهم، وأعتقد أن هذا لن يتغير كثيرا".