شاهد- سجل أكثر من 100 هدف.. نجل مارسيلو يخطف الأضواء في فريق شباب ريال مدريد

يواصل إنزو ألفيس، نجل مارسيلو نجم كرة القدم البرازيلية، تألقه اللافت مع فريق شباب ريال مدريد منذ انطلاق منافسات الموسم الجاري 2022-2023.

وعاد ألفيس إلى الملاعب الأسبوع الماضي بعد غياب استمر فترة طويلة بداعي الإصابة بطريقة مذهلة للغاية، إذ أحرز 7 أهداف في آخر مباراتين.

وهز نجل مارسيلو شباك فريق ألكالا 3 مرات في 6 دقائق، وأضاف إليها 4 أهداف أخرى في مرمى أتليتكو مدريد.

ورفع ألفيس رصيده من الأهداف منذ بداية الموسم الجاري إلى 32، وفق ما ذكرت صحيفة "ماركا" (Marca) الإسبانية.

⚽️ Enzo Alves. Golazo! 29 goals & 8 assists this season. 🅰️ Edu Valentín. Great assist. Atlético Madrileño 0-1 Infantil A. pic.twitter.com/pIfORf88BB — Real Madrid Fabrica (@FabricaMadrid) March 25, 2023

وتصف "ماركا" ألفيس -الذي تخطى حاجز 100 هدف منذ انضمامه إلى الفئات السنية في ريال- بأنه ماكينة لتسجيل الأهداف، كما أنه أصبح أحد المواهب العظيمة في "فالديبيباس".

وأضافت أن ألفيس -الذي وقّع عقدا مع فريق الشباب لريال مدريد في ديسمبر/كانون الأول 2022- هو أحد أعظم جواهر أكاديمية الشباب.

ويخطط ريال حاليا إلى حماية هذا اللاعب من أطماع الأندية الأخرى، وفق ماركا.

وأشارت الصحيفة ذاتها -في تقرير سابق- إلى أن مارسيلو رحل عن "سانتياغو برنابيو" بنهاية الموسم المنقضي 2021-2022 لكن إرثه في ريال ما زال قائما.

ولم يخف النجم البرازيلي فخره بتوقيع ابنه، المولود في مدريد عام 2009، لعقده الأول مع "الملكي" في ديسمبر/كانون الأول 2022.

وكان مارسيلو وزوجته كلاريس ألفيس حاضرينْ في حفل توقيع ألفيس عقده الأول مع ريال، لينفجر بعدها اللاعب تهديفيا، ومن أعظم مبارياته كانت ضد أتليتكو مدريد إذ هز شباكه 3 مرات خلال 20 دقيقة.

ويتعامل "الملكي" مع ألفيس على أنه نجم بالفعل، على اعتبار أنه شارك في إحدى الصور الرسمية لتقديم القميص الجديد لريال للموسم الحالي، بعدما طلبت ذلك شركة "أديداس" الألمانية المتخصصة بالمستلزمات والأدوات الرياضية.