شاهد.. مصر تهزم مالاوي وتتصدر مجموعتها في تصفيات كأس أمم أفريقيا

تصدر المنتخب المصري المجموعة الرابعة في تصفيات كأس أمم أفريقيا لكرة القدم المقرر إقامتها في ساحل العاج مطلع العام المقبل، بعد فوزه بهدفين نظيفين على ضيفه منتخب مالاوي في الجولة الثالثة من التصفيات.

ورفع المنتخب المصري رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة، بعد فوز على غينيا بهدف نظيف في الجولة الأولى، ثم الخسارة أمام إثيوبيا بهدفين دون رد في الجولة الثانية، في حين تجمد رصيد منتخب مالاوي عند 3 نقاط في المركز الرابع الأخير.

ويحتل منتخب إثيوبيا المركز الثاني في المجموعة برصيد 4 نقاط، ويحل ضيفا على منتخب غينيا (صاحب المركز الثالث بالرصيد نفسه) اليوم الجمعة.

وسجل محمد صلاح قائد منتخب مصر ونجم ليفربول الإنجليزي الهدف الأول في الدقيقة 20، قبل أن يضيف عمر مرموش الهدف الثاني في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الأول.

وسيلعب المنتخب المصري مجددا مع مالاوي، حينما يحل عليها ضيفا الثلاثاء المقبل.