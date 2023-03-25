رياضة

شاهد.. مبابي يقود فرنسا لسحق هولندا في تصفيات أمم أوروبا

UEFA Euro 2024 Qualifiers - Group B - France v Netherlands
مبابي صعد إلى المركز الخامس في قائمة هدافي منتخب بلاده ووصل إلى الهدف رقم (38) في 67 مباراة (رويترز)
25/3/2023-|آخر تحديث: 25/3/202301:03 AM (مكة المكرمة)

استهل منتخب فرنسا -وصيف بطل العالم- مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا (يورو 2024) في ألمانيا بفوز مثير على نظيره الهولندي 4-صفر الجمعة، ضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها، فاز المنتخب اليوناني على مضيفه منتخب جبل طارق بثلاثية نظيفة.

وعلى ملعب "فرنسا"، حسم منتخب "الديوك" الفوز منذ الشوط الأول، إذ أنهاه متقدما بثلاثية حملت توقيع أنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد (3)، ودايوت أوباميكانو مدافع بايرن ميونخ (8)، وكيليان مبابي القائد الجديد لمنتخب فرنسا وهداف باريس سان جيرمان في الدقيقة (22).

وقبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة، تقمص مبابي دور البطولة وسجل الهدف الثاني له والرابع لفرنسا.

وبهدفيه في المرمى الهولندي، صعد مبابي إلى المركز الخامس في قائمة هدافي منتخب بلاده، ووصل إلى الهدف رقم "38" في 67 مباراة بقميص منتخب "الديوك"، متجاوزا رقم الدولي الفرنسي السابق كريم بنزيمة الذي سجل 37 هدفا.

 

 

المصدر : وكالات