شاهد.. مبابي يقود فرنسا لسحق هولندا في تصفيات أمم أوروبا

استهل منتخب فرنسا -وصيف بطل العالم- مشواره في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أوروبا (يورو 2024) في ألمانيا بفوز مثير على نظيره الهولندي 4-صفر الجمعة، ضمن الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها، فاز المنتخب اليوناني على مضيفه منتخب جبل طارق بثلاثية نظيفة.

وعلى ملعب "فرنسا"، حسم منتخب "الديوك" الفوز منذ الشوط الأول، إذ أنهاه متقدما بثلاثية حملت توقيع أنطوان غريزمان مهاجم أتلتيكو مدريد (3)، ودايوت أوباميكانو مدافع بايرن ميونخ (8)، وكيليان مبابي القائد الجديد لمنتخب فرنسا وهداف باريس سان جيرمان في الدقيقة (22).

وقبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة، تقمص مبابي دور البطولة وسجل الهدف الثاني له والرابع لفرنسا.

وبهدفيه في المرمى الهولندي، صعد مبابي إلى المركز الخامس في قائمة هدافي منتخب بلاده، ووصل إلى الهدف رقم "38" في 67 مباراة بقميص منتخب "الديوك"، متجاوزا رقم الدولي الفرنسي السابق كريم بنزيمة الذي سجل 37 هدفا.

©️ هدف مبابي قائد منتخب فرنسا الجديد في مرمى هولندا ⚽️ الهدف الدولي رقم 37 لـ مبابي، ويصعد للمركز الخامس في قائمة أكثر مٌسجلي الأهداف في تاريخ منتخب الديوك (بالتساوي مع كريم بنزيما) ✅🇫🇷pic.twitter.com/xNU5iPmO7O https://t.co/a64uH5wpJf — 90+ (@90PlusKora) March 24, 2023