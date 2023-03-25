بعد حسرة نهائي مونديال قطر.. فرنسا تعود للمسار الصحيح بعد رباعية في شباك هولندا

بعد 3 أشهر من هزيمة مؤلمة في نهائي كأس العالم لكرة القدم، استعادت فرنسا القوة والثقة عندما بدأت مشوارها في التصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أوروبا "يورو 2024" بفوز كبير 4-صفر على هولندا أمس الجمعة.

وكانت هذه المباراة الأولى لكليان مبابي -الذي سجل هدفين وصنع آخر- كقائد بعد أن أعلن الحارس هوغو لوريس اعتزاله دوليا، فقاد مهاجم سان جيرمان الفرنسيين بشكل رائع بينما أنقذ الحارس مايك ماينان ركلة جزاء متأخرة في أداء لا تشوبه شائبة.

وقال ديدييه ديشان مدرب "الديوك" في مؤتمر صحفي "كان هناك الكثير من المشاعر الإيجابية عندما تجمع الفريق معا يوم الاثنين وأردت أن ينقلوا هذه المشاعر إلى أرض الملعب وهذا ما فعلوه جميعا".

وتابع "كانت ليلة مميزة في أجواء رائعة وبداية جيدة للغاية. التقدم على هولندا 3-صفر بهذه السرعة ليس شيئا سهلا على الرغم من أنهم كانوا يفتقدون الكثير من اللاعبين.. في الشوط الثاني كنا لا نزال نهدّد مرمى الضيوف حتى لو كنا سعداء بالسيطرة على المباراة".

ومن بين الذين تألقوا المهاجم راندال كولو مواني رغم أنه لم يهز الشباك.

وقال عنه ديشان "يتمتع بثقة كبيرة. يتحرك ويراوغ بشكل جيد للغاية. هناك الكثير من التفاهم بين المهاجمين".

وتتصدر فرنسا المجموعة الثانية على حساب اليونان التي تغلبت على جبل طارق 3-صفر خارج أرضها.

وسيلتقي "الديوك" في المباراة المقبلة مع أيرلندا في دبلن، بينما تستضيف هولندا منتخب جبل طارق.

لقد كانت ليلة كروية ليلاء مر بها رونالد كومان مدرب منتخب هولندا الذي عاد لتدريب "طواحين الهواء" بعد فترة أولى قضاها من 2018-2020.