ميسي حضر وغاب رونالدو.. أفضل 10 لاعبين معدلا تهديفيا خلال الموسم الجاري

يتصدر النجم النرويجي إيرلنغ هالاند، مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي، قائمة أفضل اللاعبين من ناحية المعدل التهديفي، منذ بداية الموسم الجاري 2022-2023.

وأبرز موقع "غف مي سبورت" (givemesport) البريطاني إحصائية مثيرة راعت مشاركة اللاعبين مع أنديتهم ومنتخباتهم الوطنية، منذ مطلع الموسم.

وجاء النجم النرويجي في الطليعة بسبب انفجاره التهديفي مع "السيتزنز" صاحب الفضل الأكبر في وجود هالاند على رأس القائمة، على اعتبار أنه لعب مع منتخب بلاده مباراتين فقط.

وحل الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان في المركز الثاني، وهو المتألق مع ناديه، إضافة إلى حصوله على لقب هداف النسخة الأخيرة من كأس العالم 2022 بـ 8 أهداف.

اللافت وجود الأرجنتيني ليونيل ميسي (35 عاما) نجم سان جيرمان، وحجز المركز الخامس متفوقا على روبرت ليفاندوفسكي وكريم بنزيمة مهاجمي الغريمين برشلونة وريال مدريد على التوالي.

وعاش ميسي أياما تاريخية بعد نجاحه في قيادة منتخب بلاده في التتويج بكأس العالم، وهي البطولة الوحيدة التي كانت تنقص خزائن "البرغوث".

وإضافة إلى هالاند ومبابي، تفوق على ميسي كل من النيجيري فيكتور أوسيمين والفرنسي ألكسندر لاكازيت، بينما غاب عن القائمة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر السعودي.

📊 Les joueurs avec le meilleur ratio de buts par match cette saison pic.twitter.com/jiDh1QHkhO — PopFoot (@ThePopFoot) March 20, 2023

قائمة باللاعبين العشرة الأوائل، أصحاب أفضل معدل تهديفي: