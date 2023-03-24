ناغلسمان مصدوم وبايرن ميونخ يبرر.. البافاري يعين توخيل مدربا جديدا للفريق

أعلن نادي بايرن ميونخ حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم، اليوم الجمعة، إقالة مدربه جوليان ناغلسمان من منصبه وتعيين توماس توخيل خلفا له في المنصب.

وانتقل ناغلسمان (35 عاما) لتدريب البافاري في 2021 بعد رحيله عن لايبزيغ ليخلف هانزي فليك المدير الفني الحالي لمنتخب ألمانيا في المنصب بعقد يمتد لـ5 أعوام حتى 2026.

وتوج ناغلسمان مع بايرن بلقب البوندسليغا في الموسم الماضي، لكن النادي البافاري يحتل المركز الثاني حاليا في جدول الترتيب خلف بوروسيا دورتموند المتصدر، قبل مواجهة القمة التي تجمع بينهما في مطلع الشهر المقبل.

وستمثل المواجهة أمام دورتموند أول ظهور لتوخيل في منصب المدير الفني لبايرن في مواجهة فريقه السابق دورتموند.

ووقع توخيل الفائز مع تشلسي الإنجليزي بلقب دوري أبطال أوروبا، عقدا مع بايرن يمتد حتى 2025 وسيبدأ قيادة تدريبات الفريق يوم الاثنين المقبل.

ويواجه بايرن مهمة صعبة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا حيث يلاقي مانشستر سيتي الذي يقوده الإسباني بيب غوارديولا المدرب السابق للنادي البافاري.

وتحدثت تقارير إعلامية عن أن ناغلسمان كان مصدوما حين سمع باحتمال إقالته أمس وأصيب بخيبة أمل كبيرة بعد اجتماعه بمسؤولي بايرن ميونخ الذين أبلغوه بالاستغناء عن خدماته.

وفي تبريره للقرار، قال حسن صالح حميديتش المدير الرياضي عضو مجلس الإدارة للشؤون الرياضية في بايرن ميونخ إن قرار "إقالة ناغلسمان كان أصعب قرار لي في مسيرتي كمدير رياضي، كنت على علاقة ودية وصداقة وثقة مع جوليان، أتمنى له الأفضل في مسيرته، آسف لقرار انفصال الفريق عنه".

وشرح حميديتش أسباب إقالة ناغلسمان بالقول "بعد تحليل دقيق ومعمق للتطور الرياضي للفريق وخاصة منذ يناير/كانون الثاني الماضي، وبعد تجربتنا في النصف الثاني من الموسم الماضي قررنا إقالة ناغلسمان".

ويبدو أن القرار لم يكن متوقعا فقط بل كان مفاجئا لمعظم لاعبي البايرن، فمنهم من صدم حين عرف بالخبر مثل البرتغالي جواو كانسيلو المعار من مانشستر سيتي إلى البايرن فيما رفض آخرون مثل جوشوا كيميتش لاعب منتخب ألمانيا التعليق.

وتشير أرقام ناغلسمان مع بايرن إلى أرقام جيدة ففي 84 مباراة قاد فيها البافاري، فاز بـ60 مباراة وتعادل في 14 وخسر 10 بنسبة فوز تصل إلى 71.4% كما أنه توج بلقب البوندسليغا ولقبين بكأس السوبر الألماني وحقق 8 انتصارات من أصل 8 في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم.