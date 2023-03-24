"تحدثت معه وأتفهم موقفه".. مبابي يعترف بإحباط غريزمان بسبب شارة قيادة منتخب فرنسا

بعد يومين من إعلانه قائدا لمنتخب فرنسا خلفا لمواطنه المعتزل دوليا هوغو لوريس، كشف كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان عن طريقة تعامله مع زميله أنطوان غريزمان الذي شعر بخيبة أمل من هذا القرار، لدرجة أنه فكر في الاعتزال دوليا، وفق تقارير فرنسية.

ويستعد مبابي لوضع شارة القيادة على ذراعه للمرة الأولى، خلال مباراة فرنسا وهولندا، المقررة اليوم الجمعة، في الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة الثانية للتصفيات المؤهلة لكأس أوروبا (يورو 2024).

وظهر كيليان مبابي في مؤتمر صحفي قبل المباراة، تحدث فيه عن غريزمان، وعن شعوره في اللحظة التي تلقى فيها الخبر.

وقال مبابي "يشعر أنطوان بخيبة أمل وهذا أمر مفهوم، كنت سأقوم بردة الفعل نفسها، لقد تحدثت معه".

وأضاف "إنه أهم لاعب في عصر ديشامب (مدرب منتخب فرنسا)، وأؤكد أننا سنعمل سويا وجنبا إلى جنب، لأخذ منتخب فرنسا نحو القمة".

🗣Kylian Mbappé at the press conference : “I spoke with Griezmann about the captaincy, he was disappointed and frankly it's understandable.. I told him that I am not his superior. We will work hand in hand to try to make this French team reign at European and world level.” pic.twitter.com/xOC905G9Qb — PSG Chief (@psg_chief) March 23, 2023

وسبق للثنائي أن قادا منتخب فرنسا للتتويج بنهائيات كأس العالم 2018 في روسيا، للمرة الثانية في تاريخ "الديوك" بعد عام 1998.

وتطرّق مبابي إلى اللحظة التي تلقى فيها الخبر، وقال "كنت سعيدا جدا عندما أخبرني ديشامب بذلك، إنها مسؤولية جديدة يجب أن أتحملها".

وزاد "القائد الجيد هو الشخص الذي يتجه نحو الفريق، والذي يوحّد اللاعبين".

من جانبه، دافع مدرب منتخب فرنسا ديديه ديشامب عن قراره بمنح الشارة لمبابي، مؤكدا أن غريزمان تفهم الأمر في النهاية.

وقال مدرب "الديوك" "بإمكاني أن أؤكد لكم أن أنطوان متفهم للغاية، وسيعمل جنبا إلى جنب مع مبابي وسيكون نائب القائد، أرى أن قراري منطقي".

يُذكر أن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم كان جدد عقد ديشامب في السابع من يناير/كانون الثاني الماضي، ليمتد حتى صيف عام 2026.

ولم يتمكن ديشامب ولاعبوه من الحفاظ على لقب كأس العالم في مونديال قطر 2022، وتحقيقه للمرة الثالثة في تاريخ فرنسا، بعد الخسارة أمام الأرجنتين في النهائي بركلات الترجيح، بعد مباراة مثيرة على ملعب لوسيل بالدوحة.

ويحل منتخب فرنسا ضيفا على أيرلندا في الجولة الثانية من تصفيات يورو 2024، وذلك يوم الاثنين 27 مارس/آذار الجاري.