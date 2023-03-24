عيادة الفريق مزدحمة باللاعبين.. برشلونة يغرق في رمال الإصابات المتحركة

لم تكد تفرغ عيادة برشلونة من اللاعبين المصابين حتى امتلأت مجددا وآخر الأخبار تشير إلى وجود 5 لاعبين.

وإضافة إلى الفرنسي عثمان ديمبلي والإسباني بيدري، هناك الأوروغوياني أراوخو والدانماركي أندرياس كريستنسين والهولندي فرانكي دي يونغ، وإصابة الأخير أبلغها البرسا -قبل أيام- إلى الكادر الطبي للمنتخب الهولندي، وأوضح لهم أن الدولي الهولندي يعاني من إصابة في أوتار الركبة بساقه اليمنى.

وخضع لاعب أياكس السابق لفحوص طبية هذا الصباح تؤكد نتائج الكادر الطبي الهولندي أنه مصاب وعودته إلى الفريق الكتالوني ستعتمد على تطوره.

ولم يقدم البرسا أي موعد لعودة النجم الهولندي إلى الملاعب.

وتمثل إصابة دي يونغ نكسة خطيرة لتشافي قبل مباريات مهمة للبلوغرانا.

وأصيب دي يونغ الذي خاض 34 مباراة هذا الموسم خلال الكلاسيكو ضد ريال مدريد في الليغا نهاية الأسبوع الماضي تمامًا مثل رونالد أراوجو. ولهذا غاب اللاعبان عن منتخبهما الوطني. بالإضافة إلى ذلك، سيخضع كريستنسن للفحص من قبل أطباء برشلونة في الساعات القليلة المقبلة.

وأصيب الدولي الدانماركي في ربلة الساق اليسرى، أمس الخميس، في المباراة بين منتخب بلاده وفنلندا.

ويعود برشلونة للمنافسة في الليغا السبت في 1 الشهر المقبل بمواجهة إلتشي.

وفي 5 أبريل/نيسان على ملعب كامب نو، يستضيف البرسا في إياب نصف نهائي كأس الملك ضد ريال مدريد.

وتنقل "ماركا" الإسبانية أن تشافي قلق من أن يصاب عدد إضافي من اللاعبين خلال مشاركتهم مع منتخبات بلادهم.