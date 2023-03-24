سجل هدف الفوز في وقت قاتل.. رياض محرز يقود الجزائر لتخطي النيجر في تصفيات أمم أفريقيا

قاد رياض محرز منتخب الجزائر لتحقيق فوز صعب ومتأخر على النيجر، على ملعب نيسلون مانديلا في الجزائر العاصمة ضمن الجولة الثالثة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2024 لكرة القدم والمقرر إقامتها في ساحل العاج.

وحسم "محاربو الصحراء" المواجهة قبل دقيقة واحدة من صافرة النهاية بفضل هدف رياض محرز، علما أن منتخب النيجر أنهى الشوط الأول متقدما بهدف من دون رد، قبل أن ينتفض أصحاب الأرض في الشوط الثاني.

واستعان المدرب الجزائري جمال بلماضي بلاعب واحد من الوجوه الجديدة التي وجّه لها الدعوة، وهو ريان آيت نوري ضمن التشكيلة الأساسية.

وانتظرت الجماهير الحاضرة أن يقدم منتخب الجزائر عرضا قويا من أجل رد الاعتبار عقب تعثره مرتين أمام السويد ومالي وديا في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، لكن عناصر الفريق فشلت في بسط سيطرتها على منافس متواضع وبدا الأداء دون المستوى.

وكان منتخب النيجر المبادر التسجيل في الدقيقة 38 إثر ارتباك في دفاع المنتخب الجزائري وخروج خاطئ للحارس أنطوان ماندريا ليسجل اللاعب دانييل سوسا هدف السبق للضيوف.

وأجرى بلماضي جملة من التغييرات في بداية الشوط الثاني، خاصة التغيير الذي شهد الدفع ببغداد بونجاح مهاجم السد القطري.

ونجح بونجاح -العائد إلى صفوف المنتخب الجزائري بعد عام من الغياب- في الإسهام في تعديل النتيجة عند الدقيقة 54، عبر رأسية أكملها مدافع النيجر رحيم الحسن بالخطأ في مرماه بعد تمريرة عرضية من يوسف بلايلي.

المنتخب الجزائري يدرك التعادل بهدف من توقيع مدافع النيجر رحيم الحسن بالخطأ في مرمى منتخب بلاده 😮#تصفيات_كأس_أمم_إفريقيا #الجزائر #النيجر pic.twitter.com/D1gkCDHzyA — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 23, 2023

وفي الدقيقة 79، أرسل مهدي ليريس تمريرة عرضية قابلها رياض محرز بضربة رأس ردتها العارضة لتعود إلى بونجاح الذي لعب رأسية أبعدها أحد مدافعي النيجر من على خط المرمى.

ومرر البديل بدر الدين بوعناني الكرة بشكل رائع للقائد محرز الذي أودعها الشباك بسهولة وسط فرحة عارمة للجميع في الدقيقة قبل الأخيرة من زمن اللقاء.

وسيلتقي المنتخبان في لقاء الإياب الاثنين المقبل برادس في تونس العاصمة بعد رفض الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) إقرار اللعب في النيجر.

ورفع المنتخب الجزائري رصيده إلى 9 نقاط في صدارة المجموعة السادسة، في حين ظلت النيجر برصيد نقطتين فقط في المركز الثاني.