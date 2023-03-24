تصفيات أوروبا 2024.. فوز مثير لإنجلترا على إيطاليا ورونالدو يدخل التاريخ بقيادته البرتغال لفوز عريض

ثأر منتخب إنجلترا من نظيره الإيطالي بعد عامين من الخسارة أمامه في نهائي أوروبا 2020، وفاز عليه الخميس على أرضه 2-1، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثالثة ضمن تصفيات كأس أوروبا 2024 لكرة القدم.

فعلى ملعب "دييغو أرماندو مارادونا" في مدينة نابولي، افتتح "الأسود الثلاثة" التسجيل في الدقيقة 13 عن طريق لاعب "وست هام" ديكلان رايس الذي تابع في الشباك تسديدة من هاري كين صدها الحارس جانلويجي دوناروما.

وقبل نهاية الشوط الأول، منح حكم المباراة ركلة جزاء للإنجليز بعد اللجوء إلى تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) إثر لمسة يد على لاعب نابولي جوفاني دي لورنتسو، ترجمها كين هدفا في الدقيقة 44.

وبهذا الهدف، بات كين الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم مع 54 هدفا دوليا.

وكان كين عادل الرقم القياسي لواين روني (53 هدفا) بإدراكه التعادل لمنتخب بلاده أمام فرنسا (1-1) في الدور ربع النهائي من مونديال قطر 2022 لكرة القدم من ركلة جزاء أيضا.

وأهدر كين حينها فرصة كسر الرقم القياسي بإهداره ركلة جزاء ثانية في المباراة نفسها التي أقصي فيها منتخب بلاده من المنافسات.

وبلغ كين (29 عاما) مهاجم نادي توتنهام هذا الرقم خلال مباراته رقم 81، علما أنه افتتح رصيده الدولي في باكورة مبارياته مع إنجلترا من خلال الفوز على ليتوانيا 4-صفر ضمن تصفيات كأس أوروبا 2016، بعد 79 ثانية من إشراكه بدلا من روني.

وفي الشوط الثاني من المباراة، سجّل ماتيو ريتيغي هدف تقليص الفارق لإيطاليا في الدقيقة 56، وهو أول هدف دولي له وفي أول مشاركة مع المنتخب الإيطالي.

وشهدت المباراة طرد لاعب مانشستر يونايتد لوك شو بعد تلقيه بطاقتين صفراوين في غضون دقيقتين (78 و80)، لكن النتيجة النهائية بقيت لصالح الإنجليز.

وضمن التصفيات نفسها، احتفل النجم البرتغالي المخضرم كريستيانو رونالدو بأفضل طريقة ممكنة بانفراده بالرقم القياسي العالمي في عدد المباريات الدولية (197)، بتسجيله هدفين خلال فوز منتخب بلاده العريض على ليشتنشتاين ضمن منافسات المجموعة العاشرة.

📈 𝗪𝗜𝗡𝗡𝗜𝗡𝗚 📈 𝗩𝗜𝗕𝗘𝗦 📈 Nada como entrar a vencer no Apuramento para o Europeu! 💪 #VesteABandeira #WearTheFlag pic.twitter.com/vtxHoqsaWk — Portugal (@selecaoportugal) March 23, 2023

وكان رونالدو عادل الرقم القياسي السابق للمهاجم الكويتي بدر المطوع في مباراة فريقه ضد المغرب في ربع نهائي مونديال قطر 2022 بعد دخوله بديلا في الدقيقة 51 بدلا من روبن نيفيز.

وسجل رونالدو هدفيه في الدقيقتين 51 من ركلة جزاء و63 من ركلة حرة مباشرة، بعد أن افتتح جواو كانسيلو التسجيل في الدقيقة 8، وأضاف برناردو سيلفا الثاني في مطلع الشوط الثاني وتحديدا في الدقيقة 47.

وبتسجيله هدفين، عزز رونالدو صدارته لأفضل هداف على الصعيد العالمي أيضا برصيد 120 هدفا.