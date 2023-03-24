3 مدربين في ربع النهائي.. المدرسة الفنية التونسية تسيطر على دوري أبطال أفريقيا

تونس- صنعت المدرسة التدريبية التونسية الحدث في دوري أبطال أفريقيا وذلك بعد نجاح 3 مدربين تونسيين في قيادة الأندية التي يشرفون عليها في ضمان التأهل لربع النهائي، في سابقة لم يشهدها هذا الدور منذ اعتماد النظام الجديد للمسابقة عام 1997.

ومن بين 8 مدربين يدخلون منافسات ربع نهائي دوري الأبطال، يحتل المدربون التونسيون المرتبة الأولى كأكثر الجنسيات حضورا في هذا الدور بـ3 مدربين.

وقبل أن يسدل الستار على دور المجموعات لدوري الأبطال، والمرور لأدوار خروج المغلوب، قاد الثلاثي التونسي نبيل معلول ومنذر الكبير ونبيل الكوكي على التوالي كلا من الترجي التونسي والرجاء المغربي وشباب بلوزداد الجزائري للتأهل لربع النهائي قبل جولة من النهاية.

تجارب ناجحة ونتائج مبهرة

وما انفك المدربون التونسيون في الدوريات المحلية العربية، يثبتون باستمرار كفاءتهم ونجاحهم في فرض أنفسهم بقوة، إذ نجحت أسماء في تحقيق نتائج لافتة في المسابقات المحلية والقارية لتسحب البساط من المدربين القادمين من قارة أوروبا.

وضمن المجموعة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، قاد المنذر الكبير فريق الرجاء المغربي لربع النهائي وضمان الصدارة منذ الجولة الرابعة بعد أن فرض سيطرة كلية على منافسيه في المجموعة.

وحتى الجولة الخامسة من دور المجموعات، يحتل الرجاء المغربي المركز الأول من المجموعة الثالثة برصيد 13 نقطة من 4 انتصارات وتعادل واحد، ليضمن الصدارة قبل جولة واحدة من النهاية.

أما في المجموعة الرابعة، فقد ضمن كل من الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري المرور للدور التالي منذ الجولة الخامسة بعد تعادل الأول أمام المريخ السوداني (1 ـ1) ليرفع رصيده إلى 10 نقاط وفوز الثاني على الزمالك المصري (2 ـ0) ليصبح في رصيده 9 نقاط.

ويلتقي المدربان التونسيان نبيل معلول ونبيل الكوكي وجها لوجه، في مباراة فريقيهما الترجي وشباب بلوزداد يوم السبت المقبل 1 أبريل/نيسان لحساب الجولة السادسة والأخيرة من المجموعة الرابعة، فيما سيكون الانفراد بالمرتبة الأولى رهن نتيجة تلك المواجهة.

ومن جانبه، كان الرجاء المغربي تحت إشراف جهازه الفني التونسي بقيادة المنذر الكبير ومساعده خالد المولهي، أول الواصلين لربع النهائي وذلك بعد أن فرض الفريق المغربي سيطرة كلية على المجموعة الثالثة محققا 4 انتصارات متتالية تواليا على حساب كل من حوريا كوناكري ذهابا وإيابا، وسيمبا التنزاني وفيبرس الأوغندي.

وفي تصريحات للجزيرة نت، أشاد المنذر الكبير بالمستوى اللافت الذي قدمه لاعبوه منذ انطلاق المسابقة رغم تقلص الفوارق وتقارب المستوى بين الأندية لا سيما في مرحلة المجموعات بحسب قوله.

3 مدربين تونسيين

وقال الكبير إن "هدفنا منذ البداية كان الذهاب بعيدا في مسابقة دوري أبطال أفريقيا، الطريق نحو اللقب لا يبدو سهلا خصوصا في أدوار خروج المغلوب ولكن سنبذل كل جهودنا لبلوغ أهدافنا والوصول لأبعد ما هو متوقع".

وبخصوص وجود 3 مدربين تونسيين في الدور ربع النهائي، كشف الكبير أن "النتائج التي حققها الرجاء في المجموعة الثالثة والترجي التونسي وشباب بلوزداد في المجموعة الرابعة جاءت لتقيم الدليل على كفاءة المدرب التونسي وقدرته على صناعة أمجاد كبرى النوادي العربية، أنا فخور بوجود 3 فنيين تونسيين ضمن المتنافسين على لقب المسابقة، وأتمنى حظا موفقا لهم".

وتابع "لا أستبعد أن تجمع مواجهة أخرى مدربين تونسيين في أحد الأدوار المقبلة من دوري الأبطال، أتمنى أن يحصل ذلك في دور متقدم، ولم لا في النهائي؟!، وحينئذ سيكون ذلك تأكيدا على قيمة وكفاءة المدرسة التونسية عربيا وأفريقيا".

وتولى الكبير تدريب عديد الأندية الكبرى في تونس مثل الترجي والأفريقي والنجم الساحلي والنادي البنزرتي، أما أكبر تجاربه فكانت بين 2019 و2021 عندما أشرف على تدريب منتخب تونس وقاده لربع نهائي كأس أمم أفريقيا 2022.

مواجهات مثيرة

من جهته، كشف نبيل الكوكي مدرب شباب بلوزداد الجزائري أن "مسيرة فريقه في دوري الأبطال كانت صعبة ولكن العزيمة التي أظهرها لاعبوه في المجموعة التي ضمت أندية عربية وهي الترجي التونسي والمريخ السوداني والزمالك المصري كانت حاسمة للتأهل لأدوار خروج المغلوب".

وقال المدرب التونسي للجزيرة نت إن "وجود 3 أندية عربية يدربها تونسيون في ربع نهائي أمجد الكؤوس الأفريقية مؤشر واضح على كفاءتهم، واجهت زميلي نبيل معلول في المجموعة الرابعة وسنلتقي مرة أخرى من أجل صدارة المجموعة، أتمنى أن يكون المدربون الثلاثة في المربع الذهبي".

وأضاف أنه "من شبه المؤكد أن نواجه فريقا عربيا في ربع النهائي بما أن 7 أندية عربية تأهلت لهذا الدور، أيا كان المنافس سيكون هدفنا الفوز والذهاب حتى النهائي في المسابقة".

وبجانب مسيرته اللافتة قاريا، أسهم الكوكي في قيادة بلوزداد إلى صدارة الدوري الممتاز حتى الآن برصيد 37 نقطة وبفارق 7 نقاط عن أقرب ملاحقيه نادي قسنطينة، وذلك في حملة دفاعه عن لقبه، كما أنه نجح في تفادي الخسارة على امتداد تلك المرحلة التي حقق فيها 12 انتصارا و4 تعادلات.

يشار إلى أن الترجي التونسي بقيادة نبيل معلول يتصدر المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط متقدما على بلوزداد الجزائري (9 نقاط). وسبق لنبيل معلول أن قاد الترجي إلى التتويج بدوري الأبطال سنة 2011 كما بلغ معه نهائي المسابقة في 2012.