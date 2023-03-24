الصمت يسود في "آليانز أرينا".. تقارير تؤكد إقالة بايرن ميونخ لناغلسمان وتعيين توخيل مكانه

وصل مسؤولو نادي بايرن ميونخ الألماني إلى مقر النادي ولكنهم لم يعلقوا على التقارير الإعلامية التي تفيد بأن بايرن سينهي ارتباطه بجوليان ناغلسمان مدرب الفريق وسيتعاقد مع توماس توخيل بدلا منه.

ولم يعلق هيربرت هاينر رئيس النادي ولا الرئيس التنفيذي أوليفر كان ولا حسن صالح حميديتش عضو مجلس الإدارة للشؤون الرياضية على التقارير المتواترة.

وذكرت التقارير أن ناغلسمان الذي انضم لبايرن في 2021 من لايبزيغ بعقد حتى 2026 بات مضطرا إلى الرحيل بعد خسارة بايرن صدارة الترتيب لبوروسيا دورتموند عقب هزيمته 1-2 أمام باير ليفركوزن.

ويستضيف بايرن فريق دروتموند في "آليانز أرينا" بمباراته المقبلة مطلع الشهر القادم، كما يلعب الشهر نفسه في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا وكأس ألمانيا.

وتولى توخيل تدريب دورتموند حتى 2017 وفاز بدوري أبطال أوروبا في عام 2021 مع تشلسي حيث أقيل في سبتمبر/أيلول الماضي.

وكشفت التقارير أن عقد توخيل مع الفريق البافاري سيمتد حتى صيف 2025، وأضافت أن ريال مدريد وتوتنهام أبديا رغبتهما بالتعاقد مع المدرب الألماني الذي فضل العودة إلى البولندسليغا والعمل مع البايرن.

وذكرت شبكة "سكاي تي في" (Sky TV) الألمانية أن مسؤولي بايرن سيبلغون ناغلسمان برحيله مساء اليوم. وذكرت مجلة "كيكر" الألمانية أن توخيل سيوقع على عقده مع بايرن في وقت لاحق اليوم الجمعة أو غدا، وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية أن توخيل سيقود مران الفريق يوم الاثنين المقبل.