رياضة

نوادي كرة القدم ونجوم اللعبة يهنئون المسلمين بشهر رمضان المبارك

South Paterson Lights Up for Ramadan
اليوم الخميس هو أول أيام شهر رمضان في أغلب الدول العربية والإسلامية (الأناضول)
23/3/2023

بادرت أندية كرة القدم ونجومها إلى تهنئة المسلمين حول العالم بحلول شهر رمضان المبارك.

وكتب حساب برشلونة "مبارك عليكم الشهر الفضيل، رمضان كريم".

بدوره، بعث ريال مدريد تهنئة إلى العالم الإسلامي بمناسبة الشهر الفضيل، وكتب حساب الميرينغي "يتقدم إليكم نادي ريال مدريد بأحر التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، كل عام وأنتم بخير".

وأرسل نجوم نادي باريس سان جيرمان التهاني إلى الأمة الإسلامية بالمناسبة ذاتها.

كما قدم ليفربول التبريكات لجماهيره من أبناء الأمة الإسلامية.

 

 

 

وهنأ نجوم من الدوري الإنجليزي الممتاز المسلمين حول العالم بمناسبة حلول الشهر الفضيل، وذلك من خلال مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الرسمي باللغة العربية في تويتر.

وظهر في المقطع -الذي حصد أكثر مليون مشاهدة- السويسري غرانيت تشاكا نجم أرسنال، والفرنسي عبد الله دوكوري لاعب خط وسط إيفرتون، إلى جانب الهولندي أرنود غروينفيلد مهاجم توتنهام، والبلجيكي تيموثي كاستاني مدافع ليستر سيتي.

وقال اللاعبون باللغتين العربية والانجليزية عبارة "السلام عليكم لجميع مشجعينا من المسلمين حول العالم الذين يحتفلون بهذه المناسبة، نقول لكم: رمضان كريم".

وفي السياق، قدم نجوم كبار في عالم الساحرة المستديرة -في مقدمتهم كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح- تهانيهم بمناسبة حلول شهر الخير والبركة.

 

 

المصدر : مواقع إلكترونية + مواقع التواصل الاجتماعي