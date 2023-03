نوادي كرة القدم ونجوم اللعبة يهنئون المسلمين بشهر رمضان المبارك

بادرت أندية كرة القدم ونجومها إلى تهنئة المسلمين حول العالم بحلول شهر رمضان المبارك.

وكتب حساب برشلونة "مبارك عليكم الشهر الفضيل، رمضان كريم".

بدوره، بعث ريال مدريد تهنئة إلى العالم الإسلامي بمناسبة الشهر الفضيل، وكتب حساب الميرينغي "يتقدم إليكم نادي ريال مدريد بأحر التهاني وأطيب التبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، كل عام وأنتم بخير".

🌙 يتقدم نادى #ريال_مدريد بأحر التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك. 🕌🤲

✨ كل عام وأنتم بخير#مدريدستاس! ✨#رمضان_كريم📿 pic.twitter.com/ZQKvjKsLm7 — ريال مدريد (@realmadridarab) March 22, 2023

وأرسل نجوم نادي باريس سان جيرمان التهاني إلى الأمة الإسلامية بالمناسبة ذاتها.

نادي باريس سان جيرمان يهنئ الأمة الإسلامية قاطبة بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ❤️💙 #رمضان_كريم pic.twitter.com/80WK4wTLOL — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) March 22, 2023

كما قدم ليفربول التبريكات لجماهيره من أبناء الأمة الإسلامية.

أقبلت علينا نسمات شهر رمضان الكريم 🌙 ليفربول يُرسل سلامه وتهنئته للأمة العربية والإسلامية، كل عام وأنتم بألف خير ♥️#رمضان_كريم pic.twitter.com/uI0rtihjeY — نادي ليفربول (@LFC_Arabic) March 22, 2023

✨ هل هلاله شهر الخير ✨ الجميع في #يونايتد يهنئكم بحلول شهر رمضان المبارك وكل عام وانتم بخير 🌙 pic.twitter.com/fJ5c1eQpwY — مانشستر يونايتد (@ManUtd_AR) March 22, 2023

مرحب شهر الصوم مرحب 🙌 #رمضان_كريم من الجميع في نادي مانشستر سيتي 🌙 كل عام وأنتم بخير 💙#السيتي pic.twitter.com/JD5GyYF42f — مانشستر سيتي (@Cityarabia) March 22, 2023

Ramadan Kareem to all Arsenal supporters celebrating ❤️ pic.twitter.com/e2p9IWrxhd — Arsenal (@Arsenal) March 22, 2023

Ramadan Mubarak to all of our fans celebrating around the world! 💙 pic.twitter.com/JQBzKiRC5j — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) March 22, 2023

Happy #RamadanMubarak to all our Muslim fans 🌙 🔴⚫️ Auguri di buon #Ramadan ai nostri tifosi 🌙 🔴⚫️ #SempreMilan pic.twitter.com/2EMu1ZI1TR — AC Milan (@acmilan) March 22, 2023

رمضان يجمعنا ⚪️⚫️ نادي يوفنتوس يتمنى لـ جماهيره #رمضان_كريم pic.twitter.com/TxsbddlPsk — JuventusFC (@Juventusfcar) March 22, 2023

وهنأ نجوم من الدوري الإنجليزي الممتاز المسلمين حول العالم بمناسبة حلول الشهر الفضيل، وذلك من خلال مقطع فيديو نشره الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي الرسمي باللغة العربية في تويتر.

وظهر في المقطع -الذي حصد أكثر مليون مشاهدة- السويسري غرانيت تشاكا نجم أرسنال، والفرنسي عبد الله دوكوري لاعب خط وسط إيفرتون، إلى جانب الهولندي أرنود غروينفيلد مهاجم توتنهام، والبلجيكي تيموثي كاستاني مدافع ليستر سيتي.

وقال اللاعبون باللغتين العربية والانجليزية عبارة "السلام عليكم لجميع مشجعينا من المسلمين حول العالم الذين يحتفلون بهذه المناسبة، نقول لكم: رمضان كريم".

رمضان كريم 🌙 نُهَنِئكُم بِقُدوم الشهر المُبارك ❤️ pic.twitter.com/0w4Argii1i — Premier League Arabic (@PLinArabic) March 21, 2023

وفي السياق، قدم نجوم كبار في عالم الساحرة المستديرة -في مقدمتهم كريستيانو رونالدو ومحمد صلاح- تهانيهم بمناسبة حلول شهر الخير والبركة.

Ramadan Mubarak to all Muslim!🙏🏽🙌🏽 pic.twitter.com/D9QoB5eyjd — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) March 22, 2023

دوكوري عن الأجواء الرمضانية في بريميرليج 🌜https://t.co/4BiWaWtYtj pic.twitter.com/fH9hYIp1IW — Premier League Arabic (@PLinArabic) March 22, 2023