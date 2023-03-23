"معاداة السامية".. تهمة جديدة للمشجعين في الدوري الإيطالي والعقوبة خرافية

سيمنع فريق لاتسيو الإيطالي 3 مشجعين من حضور أي مباراة في الملعب الأولمبي في روما مدى الحياة، بسبب ما اعتبره تصرفا "معاديا للسامية" خلال قمة الدوري الإيطالي لكرة القدم أمام روما الأحد الماضي.

وراجعت السلطات الإيطالية كاميرات المراقبة في الملعب، للتعرف على هوية مشجع كان يرتدي قميص لاتسيو يحمل اسم "هتلرسون" ورقم 88 -في إشارة إلى تحية "هيل هتلر"- خلال الفوز 1-صفر على روما.

وحُظر مشجعان آخران بسبب أداء "التحية الرومانية" المرتبطة بالفاشية في إشارة إلى نمط الحكم الذي سيطر على إيطاليا قبل وإبان الحرب العالمية الثانية.

وقال لاتسيو الليلة الماضية إن المشجعين الثلاثة أظهروا "أشكالا من التمييز ومعاداة السامية"، وإنه سيصدر حظرا مدى الحياة بحقهم بعد أن يتلقى النادي تفاصيلهم من الشرطة.